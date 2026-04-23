Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 56χρονο στο Ατσιπόπουλο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εκτροπή και ανατροπή μηχανής λίγο μετά τα μεσάνυχτα – Ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Ρέθυμνο, όταν ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με δίκυκλο.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 00:30, στην περιοχή του Ατσιπόπουλου, στο ρεύμα καθόδου από τον Πρινέ προς την πόλη του Ρεθύμνου.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η μηχανή που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να βρεθεί στο οδόστρωμα σοβαρά τραυματισμένος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς είχε υποκύψει στα βαριά τραύματά του.

Οι αρχές ερευνούν τι ακριβώς προηγήθηκε του τροχαίου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 56χρονος να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο λόγω πιθανού προβλήματος υγείας, γεγονός που ενδέχεται να τον οδήγησε στην απώλεια ελέγχου της μηχανής.

Πάντως οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.https://www.neakriti.gr/

politika-kritis-ad
