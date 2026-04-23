Συλλήψεις για ναρκωτικά σε διαφόρες περιοχές της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη -3- ημεδαπών για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθησαν χθες (22.04.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου τρεις ημεδαποί (27χρονος, 23χρονος και 24χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις ημεδαποί. Στη συνέχεια με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ακολούθησε έρευνα στις οικίες τους. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 21,1 γραμμάρια κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο με καπνό και κάνναβη και μαχαίρι.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
ΛΑΣΙΘΙ
Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Συνελήφθη χθες (22.04.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 20χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ημεδαπό και ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 14,28 γραμμάρια κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 56χρονο στο Ατσιπόπουλο...

0
Εκτροπή και ανατροπή μηχανής λίγο μετά τα μεσάνυχτα –...

«ΑΝΟΙΞΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ»: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων...

0
Με ένα «πλούσιο» πρόγραμμα εκδηλώσεων, αφιερωμένο στη Γυναίκα, την...
politika-kritis-ad
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

