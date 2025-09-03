Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά την Παρασκευή η μεγάλη γιορτή πολιτισμού, το 3ο Malevizi Festival

Η καρδιά της μουσικής, της παράδοσης και του πολιτισμού θα χτυπήσει στο Μαλεβίζι το τριήμερο 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι, όπου θα πραγματοποιηθεί το 3ο Malevizi Festival.

Το φεστιβάλ, θεσμός πλέον για τον Δήμο Μαλεβιζίου, φιλοδοξεί να προσφέρει ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική, τον χορό, τον πολιτισμό και τις γεύσεις του τόπου, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Το πρόγραμμα του 3ου Malevizi Festival περιλαμβάνει πληθώρα εκδηλώσεων και δράσεων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών, να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα και να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Όλο το δημιουργικό Μαλεβίζι, τα στοιχεία του βουνού, της θάλασσας, της παραγωγής και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, του αυθεντικού λαϊκού πολιτισμού, συστήνεται στον κόσμο, δημιουργεί, διασκεδάζει, χορεύει, συνθέτει, πρωτοτυπεί, αλληλοεπιδρά.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

Η μεγάλη γιορτή ξεκινά δυναμικά στις 7.00 μ.μ. με την ομάδα κρουστών BATALA, που θα διασχίσουν το Γάζι με τα τύμπανά τους, ξεσηκώνοντας τον κόσμο και οδηγώντας τους στην πλατεία για την έναρξη του φεστιβάλ.

Θα ακολουθήσουν οι Χορωδίες των Δήμων Μαλεβιζίου και Αμαθούντος της Κύπρου μαζί με τον Βασίλη Ξημέρη σε μία μουσική συνάντηση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοωδωράκη.

Στις 20:00, η Χορωδία Δήμου Αμαθούντος (Δημοτικού Διαμερίσματος Γερμασόγειας, Κύπρος), υπό τη διεύθυνση του Δρ. Σόλωνα Κλαδά, παρουσιάζει αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

20:30 – Συμμετοχή του ερμηνευτή Βασίλη Ξημέρη.

20:45 – Χορωδία Ενηλίκων Δήμου Μαλεβιζίου, υπό τη διεύθυνση της Εύας Κουτσογιαννάκη – Πιτσικάκη.

Στις 21:30, στη σκηνή ανεβαίνουν ο Δημήτρης Μπάσης και η Βίκυ Καρατζόγλου, μαζί με εξαίρετους μουσικούς, σε μία συναυλία υψηλής αισθητικής, με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Τη βραδιά ανοίγει στις 20.00 ο Δημήτρης Παγωμένος, ένας από τους πιο ταλαντούχους νέους καλλιτέχνες, με δικά του τραγούδια αλλά και γνωστές επιτυχίες.

Ακολουθούν οι θρυλικοί Πυξ Λαξ, που επιστρέφουν στην Κρήτη για να χαρίσουν στο κοινό του Μαλεβιζίου μια συναυλία γεμάτη συγκίνηση, ενέργεια και διαχρονικά τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα στην Ελλάδα.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

«ΜΑΛΕΒΙΖΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΓΕΝΝΗΜΑ» : αφιέρωμα στον Μαλεβιζιώτη χορό και σκοπό. Συζητάμε, αναλύουμε, ακούμε, γνωρίζουμε στην πράξη τον Μαλεβιζιώτη χορό και σκοπό στην ιστορική του διαδρομή και εξέλιξη. Ο Μαλεβιζιώτης έχει ενταχθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού μετά από συστηματική επιστημονική τεκμηρίωση του Δήμου Μαλεβιζίου από το 2023.

Εκπρόσωποι του υπουργείου, επιστήμονες και η ομάδα τεκμηρίωσης μαζί με καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής και χοροδιδασκάλους θα μας αποκαλύψουν όλες τις λεπτομέρειες του πιο χαρακτηριστικού και πολυαγαπημένου χορού της περιοχής και της Κρήτης.

Το Φεστιβάλ κλείνει την ίδια μέρα, με ένα μεγάλο αφιέρωμα και βραβεύσεις στους παραδοσιακούς καλλιτέχνες που έλκουν την καταγωγή τους από το Μαλεβίζι, με χορευτικά συγκροτήματα και καντάδα.

Ο Νίκος Γωνιανάκης με το συγκρότημά του θα σφραγίσει με την πληθωρική του παρουσία την τελευταία βραδιά του Φεστιβάλ ενώ θα προηγηθούν στη σκηνή οι Γιώργος Παρασύρης και Κώστας Δαφέρμος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις.

Την παρουσίαση των εκδηλώσεων θα έχει η Έφη Παπαντωνάκη.

Το Malevizi Festival διοργανώνεται σε συνεργασία με το Παγκρήτιο Κέντρο Πολιτισμού.