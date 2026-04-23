1.230.000 ευρώ για τις Τοπικές Κοινότητες διεκδικεί ο Δήμος Ηρακλείου

Για έργα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού μέσω του Προγράμματος LEADER

Ομόφωνα αποδεκτή από τη Δημοτική Επιτροπή έγινε η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης από το Δήμο Ηρακλείου στο τοπικό πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER για την υλοποίηση σημαντικών έργων βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως τόνισαν κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 22/4, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, ο Δήμος Ηρακλείου υποβάλλει συνολικά έξι προτάσεις σε δύο μέτρα του Προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 1.230.343,6 ευρώ, με στόχο την ενίσχυση βασικών υπηρεσιών και υποδομών στις Τοπικές Κοινότητες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, η χρηματοδότηση του προγράμματος θα αξιοποιηθεί για τα παρακάτω έργα:

• Ανακατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Προφήτη Ηλία.

• Ανέγερσης μικρού πολιτιστικού κέντρου στις Κάτω Ασίτες.

• Αντικατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα 5Χ5 των Αθλητικών Κέντρων Βουτών και Αγίου Βλάση.

• Εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας σε Κάτω Ασίτες, Βούτες και Πενταμόδι, καθώς και προμήθειας και εγκατάστασης δικτύου αυτόματων απινιδωτών σε 23 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

• Ανάπλασης της πλατείας της Αυγενικής.

• Ανάπλασης δημοτικού χώρου στην Πυργού.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το τοπικό Πρόγραμμα «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ» (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) θα χρηματοδοτηθούν έργα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισμών και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.