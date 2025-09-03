ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Μήνυμα Λευτέρη Αυγενάκη για την εκδήλωση μνήμης στο χωρίο Αβδελλά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χθες, στον Αβδελλά πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τα τραγικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1943. Με αφορμή την πρόσφατη ένταξη του χωριού στα Μαρτυρικά Χωριά της χώρας, ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης προχώρησε στην ακόλουθη ανάρτηση στο Χ, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα και συγχαίροντας τους διοργανωτές.

“Στο χωριό Αβδελλά του Νομού Ρεθύμνης δεν τιμούμε απλώς το παρελθόν· κρατούμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν για την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια.

Στον Γουρνόλακκο, τον Σεπτέμβριο του 1943, γράφτηκε μια σκληρή αλλά ηρωική σελίδα της κρητικής ιστορίας. Αθώοι εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα και, λίγες μέρες αργότερα, οι συγγενείς και συγχωριανοί που τους κήδεψαν με ιερέα και δάσκαλο, θυσιάστηκαν και εκείνοι. Μια θυσία που ξεπερνά τον θάνατο και μετατρέπεται σε αιώνιο μάθημα πίστης, θάρρους και ανθρωπιάς.

Η ένταξη του Αβδελλά στα Μαρτυρικά Χωριά της χώρας είναι μια πράξη δικαίωσης και αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας. Ένα ηχηρό μήνυμα της Πολιτείας ότι οι θυσίες δεν λησμονούνται και τιμώνται με τον σεβασμό που τους αξίζει.

Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβδελλά, κα Μαρία Λαμπρινού, καθώς και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, για την αφοσίωση και την πρωτοβουλία τους. Συγχαρητήρια επίσης στην Περιφέρεια Κρήτης και στον Δήμο Μυλοποτάμου. Γιατί η μνήμη, όταν μένει ζωντανή, γίνεται δύναμη και ελπίδα για τις επόμενες γενιές.”

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κορυφαία διάκριση για την Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη...

0
Απονομή του Robert Kellner Lecture Award 2025 στο Συνέδριο...

Δήμος Ηρακλειου:Συνεχίζεται το Φεστιβάλ των Τειχών με...

0
Το πρόγραμμα για 3 και 4 Σεπτεμβρίου Συνεχίζεται με συναυλίες,...

Κορυφαία διάκριση για την Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη...

0
Απονομή του Robert Kellner Lecture Award 2025 στο Συνέδριο...

Δήμος Ηρακλειου:Συνεχίζεται το Φεστιβάλ των Τειχών με...

0
Το πρόγραμμα για 3 και 4 Σεπτεμβρίου Συνεχίζεται με συναυλίες,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά την Παρασκευή η μεγάλη γιορτή πολιτισμού, το 3ο Malevizi Festival
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Συλλυπητήρια επιστολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για τον θάνατο του Σπύρου Κοκοτού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κορυφαία διάκριση για την Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Απονομή του Robert Kellner Lecture Award 2025 στο Συνέδριο...

Δήμος Ηρακλειου:Συνεχίζεται το Φεστιβάλ των Τειχών με συναυλίες, προβολές και λογοτεχνική βραδιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το πρόγραμμα για 3 και 4 Σεπτεμβρίου Συνεχίζεται με συναυλίες,...

Στ. Αρναουτάκης στον Αβδελλά: «Ιστορική δικαίωση η ανακήρυξη σε μαρτυρικό χωριό. Δημιουργούμε μουσείο για τη θυσία»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στον Αβδελλά Μυλοποτάμου η πρώτη...

Κρήτη: Ο «Πατομπούκαλος», η βόμβα, τα κλειδιά και τα… βαράκια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και δικαστικών στην υπόθεση της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST