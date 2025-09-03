Μήνυμα Λευτέρη Αυγενάκη για την εκδήλωση μνήμης στο χωρίο Αβδελλά

Χθες, στον Αβδελλά πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τα τραγικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1943. Με αφορμή την πρόσφατη ένταξη του χωριού στα Μαρτυρικά Χωριά της χώρας, ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης προχώρησε στην ακόλουθη ανάρτηση στο Χ, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα και συγχαίροντας τους διοργανωτές.

“Στο χωριό Αβδελλά του Νομού Ρεθύμνης δεν τιμούμε απλώς το παρελθόν· κρατούμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν για την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια.

Στον Γουρνόλακκο, τον Σεπτέμβριο του 1943, γράφτηκε μια σκληρή αλλά ηρωική σελίδα της κρητικής ιστορίας. Αθώοι εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα και, λίγες μέρες αργότερα, οι συγγενείς και συγχωριανοί που τους κήδεψαν με ιερέα και δάσκαλο, θυσιάστηκαν και εκείνοι. Μια θυσία που ξεπερνά τον θάνατο και μετατρέπεται σε αιώνιο μάθημα πίστης, θάρρους και ανθρωπιάς.

Η ένταξη του Αβδελλά στα Μαρτυρικά Χωριά της χώρας είναι μια πράξη δικαίωσης και αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας. Ένα ηχηρό μήνυμα της Πολιτείας ότι οι θυσίες δεν λησμονούνται και τιμώνται με τον σεβασμό που τους αξίζει.

Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβδελλά, κα Μαρία Λαμπρινού, καθώς και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, για την αφοσίωση και την πρωτοβουλία τους. Συγχαρητήρια επίσης στην Περιφέρεια Κρήτης και στον Δήμο Μυλοποτάμου. Γιατί η μνήμη, όταν μένει ζωντανή, γίνεται δύναμη και ελπίδα για τις επόμενες γενιές.”