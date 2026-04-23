Όλοι οι αθλητικοί δρόμοι οδηγούν στο Ρέθυμνο

Σε πολυσύχναστο, πλουραλιστικό, ελκυστικό και δημοφιλή αθλητικό προορισμό θα μετατραπεί το Ρέθυμνο για τους επόμενους έξι μήνες.

Αρχής γενομένης από το προσεχές Σαββατοκύριακο και έως τις 20 Οκτωβρίου «Η πόλη των γραμμάτων» μπορεί κάλλιστα να συστήνεται και ως «Η πόλη των σπορ», καθώς θα φιλοξενήσει διοργανώσεις και εκδηλώσεις που φέρουν τη σφραγίδα του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης και εκτείνονται σε μια ευρύτατη γκάμα.

 Η αυλαία αυτής της πρωτοφανούς στα χρονικά του Δήμου, αθλητικής κοσμογονίας θα ανοίξει στις 25 και 26 Απριλίου με δυο παράλληλες διοργανώσεις στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» θα διεξαχθεί το Κύπελλο Κρήτης του Ζίου Ζίτσου στο οποίο αναμένεται να λάβουν μέρος 16 σύλλογοι και πάνω από 1.200 αθλητές και αθλήτριες, ενώ στο «Σπίτι της Ενόργανης Γυμναστικής», στις Πανεπιστημιακές Εγκαταστάσεις του Γάλλου, θα λάβουν χώρα οι 4οι Περιφερειακοί Αγώνες Κρήτης και Νήσων στην Ενόργανη Γυμναστική.

 Τη σκυτάλη θα πάρει, το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου, στο κλειστό γήπεδο των Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων, η τελική φάση των Εργασιακών Πρωταθλημάτων Μπάσκετ της Α1 και της Α2, που διεξάγονται στη μνήμη του Δημήτρη Ανυφαντάκη.

 Μια εβδομάδα αργότερα, την Κυριακή, 10 Μαΐου το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» θα φιλοξενήσει το Παγκρήτιο Πρωτάθλημα του Τάε Κβον Ντο.

 Την Κυριακή, 17 Μαΐου οι Ρεθεμνιώτες και οι Ρεθεμνιώτισσες θα ξεχυθούν στους δρόμους συμμετέχοντας στον καθιερωμένο και δημοφιλή Γύρο της Πόλης.

 Την επόμενη ημέρα (Δευτέρα, 18 Μαΐου) στο «Σπίτι της Ενόργανης Γυμναστικής», στις Πανεπιστημιακές Εγκαταστάσεις, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στη γιόγκα, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ.

 Ο επίλογος σε αυτό το ατέρμονο αθλητικό ανοιξιάτικο φεστιβάλ θα γραφτεί στις 20 Μαΐου με τα Διαπανεπιστημιακά Πρωταθλήματα Μπάσκετ και Βόλεϊ που θα διεξαχθούν στο κλειστό γήπεδο του Γάλλου.

 Ασφαλώς η αθλητική κοσμογονία που εκτυλίσσεται στο Ρέθυμνο δεν ολοκληρώνεται και δεν εξαντλείται σε αυτές τις έξι διοργανώσεις, καθώς την προσεχή Κυριακή, 26 Απριλίου επαναρχίζουν τα δωρεάν μαθήματα Γιόγκα στον Δημοτικό Κήπο και θα ακολουθήσουν εκ περιτροπής και αυτά της Ζούμπα.

 Θα ακολουθήσει σε διάρκεια δυο μηνών το Αθλητικό Καμπ, που πέρυσι γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας πάνω από 500 παιδιά και εφέτος θα έχει αναβαθμισμένη μορφή.

 Στις 4 και 5 Ιουλίου η Πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη θα πλημμυρίσει από την ένταση που εκπέμπει το 3×3 Basketball Cretan Series, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο για τρίτη διαδοχική χρονιά.

 Η αθλητική δράση θα κορυφωθεί από τις 15 έως τις 20 Οκτωβρίου με τη διεξαγωγή, για τρίτη διαδοχική χρονιά, του TUI SOCCA Champions League και του SOCCA Aegean Cup, δυο διοργανώσεων που φέρνουν στο Ρέθυμνο την «αφρόκρεμα» του μίνι ποδοσφαίρου και συνάμα αφήνουν έντονο και πολύπλευρο αποτύπωμα στην πόλη.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Ρέθυμνο αγαπά τον αθλητισμό, αλλά και ο αθλητισμός αγαπά το Ρέθυμνο. Η πληθώρα των αθλητικών διοργανώσεων τις οποίες θα φιλοξενήσουμε εφέτος αποδεικνύει ότι αυτή η σχέση λειτουργεί αμφίδρομα και προς όφελος των αθλητών, των συλλόγων και γενικότερα του τόπου μας, που καθίσταται ένας πολύ δημοφιλής αθλητικός προορισμός και παράγει προστιθέμενη αξία» επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.