Δήμος Ρεθύμνης:Οδηγίες για την Πρόβα του Λεωνίδα Καβάκου στο Ωδείο της Παλιάς Πόλης

Υπενθυμίζουμε, στους ενδιαφερόμενους συμπολίτες και τις ενδιαφερόμενες συμπολίτισσες, ότι το προσεχές Σάββατο ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος θα δεχθεί κοινό στην τελική πρόβα πριν την συναυλία του, που θα πραγματοποιηθεί στην Ι.Μ. Αρκαδίου το ίδιο βράδυ.

Ειδικότερα, η επίσημη πρόβα της συναυλίας, θα γίνει στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» του Ωδείου της Παλιάς Πόλης, το Σάββατο 14 Ιουνίου 2025 και καθορίστηκε οριστικά να είναι στις 11:00 το πρωί.

Την πρόβα θα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι προμηθευτούν την ειδική πρόσκληση, η οποία διατίθεται δωρεάν από το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης.

Η διάθεση των προσκλήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως στον ενδιαφερόμενο/η που θα προσέλθει στο Γραφείο Πολιτισμού και την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025 κατά τις ώρες 10:30 – 14:30. Ήδη την πρώτη ημέρα υπήρξε διάθεση 116 εισιτηρίων και απομένουν ακόμα 124 θέσεις.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των προσκλήσεων, οι οποίες υπενθυμίζεται είναι αντίστοιχες των θέσεων που διαθέτει η αίθουσα.

Αυστηρή προϋπόθεση για την παραλαβή πρόσκλησης για την πρόβα είναι ο ενδιαφερόμενος/η να μην έχει λάβει πρόσκληση για την συναυλία του καλλιτέχνη που θα πραγματοποιηθεί το ίδιο βράδυ στην Ιερά Μονή Αρκαδίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών:

 Θα πρέπει να είναι στην ώρα τους γιατί δεν θα γίνουν δεκτοί αργοπορημένοι θεατές μετά την έναρξη της δοκιμής.

 Καθώς πρόκειται για δοκιμή, ενδέχεται να υπάρχουν παύσεις, διορθώσεις, επαναλήψεις, παραλήψεις, ενώ μπορεί τα κομμάτια να ερμηνευθούν με διαφορετική σειρά.

 Δεν θα υπάρχει χειροκρότημα πάρα μόνο στο τέλος

 Απαγορεύεται η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση

 Το αναλυτικό πρόγραμμα της συναυλίας, και όλοι οι συντελεστές:

 L. v. Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47, Kreutzer Sonata (Arranged for String Quintet: 2 violins, viola, 2 cellos) (~36’ )

 Fr. Schubert: String Quintet, D 956, Op. 163 in C major (2 violins, viola, 2 cellos) (~ 55’ )