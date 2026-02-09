Δήμος Ρεθύμνης:Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων την εβδομάδα της «Απόκρεω»

Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζεται το Φετινό Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι.

Στο επίκεντρο η δημιουργικότητα και η φαντασία που προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε ένα αποκριάτικο φεστιβάλ χαράς και κεφιού που ξεκινά την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και κορυφώνεται από την Τσικνοπέμπτη έως και την Κυριακή της Αποκριάς.

Οι Ελληνικές Καντάδες, το Καρναβαλικό μπάσκετ, η μοναδική Ρεθεμνιώτικη Τσικνοπέμπτη, πολλές παιδικές εκδηλώσεις και ο χορός των Ομάδων, έρχονται να συνθέσουν μια μοναδική πρόσκληση – πρόκληση για να συμμετέχετε όλοι στο μεγάλο Καρναβάλι της Κρήτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 10/02

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΝΤΑΔΕΣ:

Εκκίνηση: πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη – Ώρα 19:30

Υπεύθυνος: Ανδρέας Πλαΐτης,

Υπεύθυνη χορωδιών: Ισιδώρα Χαλκιαδάκη

Συμμετέχουν: Δημοτική Χορωδία, Μουσικό Σχολείο, Καρναβαλιστές.

Συνοδεύουν μουσικοί της πόλης μας.

Οι στίχοι των τραγουδιών θα υπάρχουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να τα κατεβάζουν με τα κινητά τους τηλέφωνα για να συμμετάσχουν τραγουδώντας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/02

CARNIVAL LEAGUE (ΜΠΑΣΚΕΤ)

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ρεθύμνου ώρα 15:00

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 12/02

* ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΩΝ

Εκκίνηση: Μεγάλη Πόρτα – ώρα 18:30

*ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αίθουσα Λ.Ε.Ρ. στην προκυμαία. Ώρες από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Συμμετέχει η Ρωρώ και η παρέα της. Θα προσφέρονται ποπ-κορν και κομφετί (κορδέλες) για τα παιδιά και καφές φίλτρου για τους ενήλικες.

Παράκληση για μη χρήση χαρτοπόλεμου και αφρού.

* ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

“Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΤΣΟΥΛΟΜΑΣΚΑΡΑ”

Εκκίνηση: πλ. Αγνώστου – ώρα 19:30 με μουσικές και κατάληξη στο Café Galero με πάρτι για τον πιο αστείο Τσουλομασκαρά.

* ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΡΤΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ CLUB Ώρα 19:00 party ομάδας έξω από την αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης, οδός Αγ. Φραγκίσκου

ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΑ Ώρα 20:00 στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/02 ώρα 19:00

ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

«Το αποκριάτικο όνειρο του Καραγκιόζη»

Σύνοψη έργου: Ο Καραγκιόζης, σε ένα απίθανο όνειρο, ζει με την αγαπημένη καραγκιοζοπαρέα του το πιο υπέροχο καρναβάλι της ζωής του. Μάσκες, φορεσιές, μεταμορφώσεις, λαϊκές παραδόσεις και τραγούδια δημιουργούν μία μοναδική ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη.

Την παράσταση παρουσιάζει ο Άθως Δανέλλης με το Θέατρο Σκιών Κρήτης.

Το μουσικό σκέλος της παράστασης επιμελείται ο Τηλέμαχος Αθανασιάδης. Πιάνο Μαριέλλα Βιτώρου, κιθάρα Δημήτρης Ζαχαριουδάκης. Το εικαστικό μέρος επιμελείται ο Γιάννης Παπαδόπουλος (Γιουβάν).

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/02

ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Κέντρο ΘΥΜΕΛΗ ώρα 20:30

“Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ;”

Τι σχέση έχουν μια λουλουδού, ένας μετρ, ένας σκοτεινός τύπος, μια γυναίκα αράχνη και ο Γιάννης Πάριος;

Οι Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού σας προσκαλούν σε μια μουσική αναδρομή στο παρελθόν.

Στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης «Το Πανέρι» έχουν ραντεβού

όλα τα μεγάλα ονόματα του πενταγράμμου.

Έρωτας, πάθη και συνομωσίες πάνω στην πίστα…

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/02 της Απόκρεω

CARNIVAL RUN

Πλατεία Μικρασιατών

Εγγραφές: 11:00

Εκκίνηση: 12:00

Καρναβαλική Ομάδα ΣΤΡΙΓΓΛΕΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πλατεία Μικρασιατών

Ώρα 13:00

Ζωντανή μουσική, παιχνίδι, χορός.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας θα είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.