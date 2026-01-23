Δήμος Ρεθύμνης:Στις 26 Ιανουαρίου η πρώτη διανομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Στις 26 Ιανουαρίου η πρώτη διανομή

του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διανομή για το έτος 2026 από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ρεθύμνης (Σύμπραξη Δήμου Ρεθύμνης και ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς») στην οποία θα δοθούν τρόφιμα μακράς διάρκειας στους ωφελούμενους της Δομής.

Οι ωφελούμενοι της Δομής θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πακέτο τους από τις 08:00 έως τις 13:00 στο χώρο του κτιρίου της Κοινωνικής Μέριμνας (οδός Μαρκέλλου 25 – περιοχή Μασταμπά).

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα τους (sms) για την ημερομηνία πραγματοποίησης της διανομής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν sms και θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2831052191, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα μέλους ή εξουσιοδότηση αν δεν προσέλθουν οι ίδιοι για την παραλαβή των ειδών.

Με την ευκαιρία, ο Δήμος Ρεθύμνης, το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας- Γραφείο Κοινωνικών Παροχών και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ευχαριστούν θερμά συλλογικότητες και συμπολίτες που στήριξαν το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς»), προσφέροντας προϊόντα τα οποία θα διατεθούν στους μικρούς και μεγάλους ωφελούμενους της Δομής.

Ειδικότερα ευχαριστούν:

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

• Τον Νικόλαο Ανδρεδάκη.

• Την Sarah Decher και την Hanna Morschovn.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και σε όλους όσοι με διακριτικότητα και ανθρωπισμό στηρίζουν με την τακτική και διαρκή προσφορά τους, το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.