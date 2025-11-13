Δήμος Ρεθύμνης:Συνέδριο eWASTER στην Έκθεση ECOMONDO και επίσκεψη μελέτης στην Περιφέρεια Marche (Ιταλία) 4–5 Νοεμβρίου 2025

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετείχε με επιτυχία στο διήμερο σεμινάριο του έργου eWASTER, που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2025 στην Περιφέρεια Marche της Ιταλίας. Τη διοργάνωση φιλοξένησε η Περιφέρεια Marche, εταίρος του έργου eWASTER, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro–Med, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο παρουσιάστηκε στις 4 Νοεμβρίου στο επίσημο πρόγραμμα της διεθνούς έκθεσης ECOMONDO στο Ρίμινι, της κορυφαίας ευρωπαϊκής έκθεσης πράσινης τεχνολογίας. Στην ECOMONDO συμμετείχαν πάνω από 1.700 εκθέτες από 66 χώρες, με δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Περιφέρεια Marche διέθετε εκθεσιακό περίπτερο και πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Το σεμινάριο, υπό την προεδρία των Lorenzo Federiconi και Massimo Sbriscia, εκ μέρους της Περιφέρειας Marche συγκέντρωσε εκπροσώπους τοπικών αρχών, φορέων πολιτικής, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

Η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε επισκέψεις μελέτης σε πρωτοβουλίες καλών πρακτικών στην Περιφέρεια Marche, όπως:

• το LUDOTECA RIÙ στην πόλη Pesaro, ένα δημιουργικό εργαστήριο όπου τα απόβλητα γίνονται εργαλείο μάθησης (https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Ludoteche-regionali-Riu/Pesaro),

• το Κέντρο Διαλογής Vallefoglia, ένα παράδειγμα αποτελεσματικής ανάκτησης πόρων, όπου χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, ηλεκτρονικά, λάδια, μπαταρίες και άλλα υλικά διαχωρίζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

(https://www.comune.vallefoglia.pu.it/novita/visualizza/contenuto/citta-di-vallefoglia-centro-di-raccolta-differenziata-di-montecchio-ampliati-gli-orari-di-apertura),

• και την Evolution Tech, κατάστημα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρονικών συσκευών (https://www.evtc.it).

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη μουσική παράσταση της μπάντας Riciclato Circo Musicale, η οποία έστειλε το μήνυμα της βιωσιμότητας με όργανα φτιαγμένα από επαναχρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, με το σύνθημα «Μην πετάτε τίποτα – απλώς παίξτε το!».

Ο Δήμος Ρεθύμνης εκπροσωπήθηκε από τη κα. Νικολέτα Γκολφινοπούλου, Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Μάριο Δρετουλάκη, στέλεχος του Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και την κα Άννα Ψωρογιάννη, βοηθό Διαχειριστή του έργου.

Το eWASTER υλοποιείται από 10 εταίρους σε 8 χώρες της Μεσογείου, με στόχο τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω συνεργασίας τοπικών αρχών, επιχειρήσεων και πολιτών.

Πιο αναλυτικά, οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι:

 Tο Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας «Alentejo» της Πορτογαλίας ως επικεφαλής εταίρος,

 Η Επαρχιακή Κοινοπραξία Αποβλήτων της Μάλαγα (Ισπανία),

 Ο Δήμος Αραδίππου (Κύπρος),

 Ο Δήμος Νέουμ (Βοσνία και Ερζεγοβίνη),

 Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικής Ένωσης της Μόσταρ (Βοσνία και Ερζεγοβίνη),

 Το Ινστιτούτο περιβαλλοντικών ερευνών της Σάβιντσκα (Σλοβενία),

 Η Ένωση βουλγαρικών τοπικών αρχών Μαύρης Θάλασσας της Βάρνα (Βουλγαρία),

 Η Ένωση δήμων «Pian de Broscolo» στην Ταβούλλια (Ιταλία),

 Η περιφέρεια Μάρκε (Ιταλία).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου : https://ewaster.interreg-euro-med.eu/