ΣΕΠΕ Χανίων:Παράσταση διαμαρτυρίας για γ΄ φάση αναπληρωτών

Τέρμα πια στην κοροϊδία!

Φέρτε ΤΩΡΑ δασκάλους στα ΣΧΟΛΕΙΑ!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 9π.μ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

Φτάσαμε στα μέσα του Νοέμβρη για να δούμε την πολυαναμενόμενη Γ’ φάση αναπληρωτών, ελπίζοντας πως τα παιδιά μας θα αποκτήσουν δάσκαλο, γυμναστή, μαθηματικό, εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, καθηγητή ξένης γλώσσας, κ.ο.κ.

Ότι θα μπορέσουν να φοιτήσουν στο ολοήμερο μέχρι τις 4μ.μ. και δε θα χρειάζεται να παρατάμε τις δουλειές μας ή να τα αφήνουμε στη γειτονιά και τους συγγενείς.

Κι όμως….

Η Γ’ φάση απέδειξε πως το μαρτύριο των παιδιών και των οικογενειών μας θα συνεχιστεί, όπως φαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμα και μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Για τα περίπου 170 κενά στα γυμνάσια, τα λύκεια και τα ΕΠΑΛ του νομού, προσλήφθηκαν μόλις και μετά βίας 50 εκπαιδευτικοί! Αντίστοιχα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Πιο συγκεκριμένα και με βάση τα κενά που καταγράφει η διεύθυνση εκπαίδευσης και το Υπουργείο (δηλαδή με κριτήριο τα 25άρια τμήματα) και όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών μας, τα κενά διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Γ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 24 0 24

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 12 3 9

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 5 3 2

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 0 3

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 1 0 1

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 3 0 3

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 12 2 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 0 1

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 4 1 3

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 0 1

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΖΕΠ 22 0 22

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 100 0 100

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 27 10 17

ΔΑΣΚΑΛΟΙ Τ.Ε. 22 0 22

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΜΕΑΕ 1 0 1

ΝΗΠ/ΓΟΙ ΤΕ 12 0 12

ΝΗΠ/ΓΟΙ ΣΜΕΑΕ 2 0 2

ΕΒΠ 11 11 0

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 13 2 11

ΣΥΝΟΛΟ 276 32 244

Με λίγα λόγια, δύο μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων και πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα, τα κενά στα Χανιά προσεγγίζουν τα 400, δεν προσλήφθηκε ούτε ένας δάσκαλος και η κοροϊδία καλά κρατεί! Ερωτηματικό ταυτόχρονα παραμένει το πόσοι τελικά από τους μόλις 82 εκπαιδευτικούς θα αποδεχτούν την πρόσληψή τους στα Χανιά της πανάκριβης καθημερινότητας και των δυσθεώρητων ενοικίων.

Την ίδια στιγμή στο 5ο και στο 15ο Δημοτικά σχολεία, τμήματα έχουν μείνει χωρίς δάσκαλο στο πρωινό ωράριο, τα ολοήμερα συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς ολοκληρωμένα αναπτυγμένο πρόγραμμα, δάσκαλοι καλούνται να γίνουν μουσικοί, γυμναστές και εικαστικοί, ενώ τα παιδιά μας στα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ συνεχίζουν να σχολάνε στο 5ωρο, το 4ωρο ή ακόμα και νωρίτερα.

Ως εδώ! Η οργή μας ξεχείλισε!

Ως εργαζόμενοι γονείς έχουμε πληρώσει πολλές φορές και πολύ ακριβά το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση και δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τους το στερήσει.

Γι’ αυτό κύριοι της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και των υπηρεσιών του, αφήστε κατά μέρος το δούλεμα των ειδικών τάχα προκηρύξεων που ξέρετε πολύ καλά πως στις περισσότερες περιπτώσεις θα παραμείνουν κενές. Αφήστε κατά μέρος τα πανάκριβα προγραμματάκια βιτρίνας όπως το περίφημο «βελονάκι-κέντημα-κεραμική» που θα κοστίσει 4 εκατομμύρια ευρώ και πάλι από τις δικές μας τσέπες και κοιτάξτε να κάνετε τη δουλειά σας!

Να δώσετε χρήματα για τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων που στενάζουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Να προχωρήσετε ΤΩΡΑ σε νέα φάση προσλήψεων για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών στα σχολεία. Να προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ σε μαζικούς μόνιμους διορισμούς στο ύψος των πραγματικών αναγκών ώστε κάθε παιδί να έχει τον δάσκαλό του από την αρχή της χρονιάς.

Να αυξήσετε τους μισθούς των εκπαιδευτικών μας για να μπορούν να επιβιώνουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους και να μπορούν να οργανώνουν τη ζωή τους στον τόπο δουλειάς τους. Να πάρετε όλα τα αναγκαία μέτρα στήριξης των δασκάλων μας σε στέγαση, σίτιση και μετακίνηση.

Την Παρασκευή στις 9π.μ. στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δίνουμε δυναμικό παρών στην κινητοποίηση της Ένωσης Γονέων!

Με τη μαζική αποφασιστική παρουσία μας κάνουμε ξεκάθαρο ότι δε θα επιτρέψουμε τον εμπαιγμό στις πλάτες των παιδιών μας! Θα είμαστε ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ εκεί!

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς μας και τα σωματεία τους να σταθούν στο πλευρό μας στον αγώνα για το σχολείο που μας αξίζει!