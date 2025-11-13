Βορίζια: Πώς έφθασαν στον ανιψιό Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Το ίδιο πρόσωπο αυτουργός και κατασκευαστής του εμπρηστικού μηχανισμού; – Πού στρέφονται οι έρευνες για τα όπλα του μακελειού, πού τα έχουν κρύψει

Αρνείται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ο 23χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοιμητήριο της περιοχής, και φέρεται ως ο δράστης της πυροδότησης του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι του 27χρονου προφυλακισμένου αδελφού Φραγκιαδάκη, στα Βορίζια, τη νύχτα της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου.

Το βράδυ, ο ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, πέρασε το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, όπου κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις αρχές. Ο νεαρός είναι γιος του προφυλακισμένου, για υποθέσεις ζωοκλοπής, γαμπρού του θύματος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού — εκεί όπου πρόσφατα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων και ταυτοποιήθηκε σε βίντεο να κρατά καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια των φονικών πυροβολισμών.

Ο 23χρονος οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια στην ανακρίτρια, από την οποία αναμένεται να ζητήσει και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί.

Οι κάμερες και τα τηλέφωνα

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν υποψίες σε βάρος του 23χρονου, καθώς κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν κίνηση οχήματος που ανήκει στην οικογένεια του, λίγα λεπτά μετά την έκρηξη. Ο οδηγός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανοιγοκλείνει το πορτ-παγκάζ πριν αναχωρήσει, χωρίς όμως να διακρίνεται κάτι άλλο, λόγω του σκότους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται έκρηξη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, πυροδοτώντας την αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματοκύλισμα της επόμενης ημέρας.

Την ίδια νύχτα, ο 23χρονος φέρεται να είχε παραστεί σε γάμο στο Ηράκλειο, όπου κουμπάρος ήταν ο 29χρονος αδελφός του προφυλακισμένου Φραγκιαδάκη — γεγονός που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν τον απαλλάσσει από την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στον 23χρονο αποδίδεται ότι πήγε στο γάμο, χάρισε, και στη συνέχεια έφυγε για τα Βορίζια και πυροδότησε τη βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων του έγινε σε συνάρτηση με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσσαράς στο νεκροταφείο του χωριού, όπου η οικογένεια είχε πάει για να θυμιάσει.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός

Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, τα οποία εντοπίστηκαν στο υπό ανακαίνιση σπίτι της μίας οικογένειας, έχουν συλλεχθεί και φυλάσσονται προσεκτικά σε ειδικές σακούλες, όπως αποκαλύπτουν οι εικόνες που έφερε στο φως το MEGA.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν, τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται στους προσωρινά κρατούμενους.

Δεν αποκλείεται, επίσης, η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε να προέρχεται από στρατιωτικό υλικό.

Βορίζια: Στρατιωτική εκρηκτική ύλη «βλέπει» η ΕΛΑΣ στη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι

Για το αιματηρό περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια έχουν ήδη προφυλακιστεί και μεταφερθεί σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα, πέντε άτομα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

Πού είναι τα όπλα

Παράλληλα, αναζητούνται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Ο Φανούρης Καργάκης δέχτηκε τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες, εκ των οποίων οι δύο θανατηφόρες, από δύο διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα.

Βορίζια: Με τρία διαφορετικά όπλα πυροβόλησαν τον Καργακη

«Κανείς δεν πυροβόλησε από εμάς, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξαδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του», δηλώνει η αδερφή του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Δεν έχει βρεθεί τουλάχιστον το ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov, αλλά και τα τουλάχιστον τρία πιστόλια που χρησιμοποιήθηκαν. Τα όπλα αυτά, φαίνεται πως τα μάζεψαν πρόσωπα κοντινά στις δύο οικογένειες και φρόντισαν να τα κρύψουν, ώστε να μη βρεθούν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος των συλληφθέντων ή και άλλων ασύλληπτων μέχρι σήμερα προσώπων.

Εικάζεται ότι τα έκρυψαν, είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο δείχνει τον 43χρονο και τον 48χρονο φερόμενο συνεργό του να επιβαίνουν σε άλλο αγροτικό όχημα, με το οποίο παραλαμβάνουν τον 39χρονο συγγενή τους για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν τις προσπάθειες, καθώς θα είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να εξεταστούν τα όπλα από τους ειδικούς επιστήμονες της Βαλλιστικής, ώστε να διαπιστωθεί πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν συνολικά, ποιος κρατούσε ποιο και, φυσικά, ποιος τελικά δολοφόνησε ποιον.