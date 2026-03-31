Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Τα παιδιά του νηπιαγωγείου “Μορμόλης” έψαλαν τα κάλαντα του Λαζάρου στο Δημαρχείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε μια ιδιαίτερα ζεστή και πασχαλινή ατμόσφαιρα, το Δημαρχείο Ρεθύμνης γέμισε σήμερα παιδικές φωνές και χαμόγελα.

Ο Δημαρχεύων, Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Λελεδάκης, υποδέχθηκε τις μαθήτριες και τους μαθητές του ιδιωτικού νηπιαγωγείου «Μορμόλης», οι οποίοι έψαλαν με κέφι τα παραδοσιακά «Κάλαντα του Λαζάρου».

Κρατώντας πασχαλινά αυγά, τα παιδιά σκόρπισαν μηνύματα χαράς και αισιοδοξίας, ενώ μοίρασαν «ροδαρές» (μικρά μπουκέτα λουλουδιών) στον κ. Αντιδήμαρχο και το προσωπικό του Δήμου.

Τους μικρούς μαθητές συνόδευαν η κ. Κατερίνα Μοκούτζια (εκ των ιδιοκτητριών του νηπιαγωγείου), η νηπιαγωγός κ. Φρόσω Σταυρουλάκη και η μουσικός κ. Στέλλα Πίσα.

Ο κ. Λελεδάκης, αφού αντάλλαξε ευχές και προσέφερε πασχαλινά κεράσματα στα παιδιά, μετέφερε τις θερμές ευχαριστίες και τις ευχές του Δημάρχου Ρεθύμνης, κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη για χαρούμενο Πάσχα, προς όλη τη σχολική κοινότητα του νηπιαγωγείου για την όμορφη επίσκεψη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST