Δήμος Ρεθύμνης:Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών ευχαριστεί τοπικές επιχειρήσεις για την προσφορά τους.

Θερμές ευχαριστίες καταθέτει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρεθύμνης στους ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων για την χορηγία που προσέφεραν με στόχο την υποστήριξη των ωφελουμένων γυναικών του Κέντρου.

Ειδικότερα, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα και τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής ευχαριστούν την επιχείρηση «THEORIST- Coffee House & Restaurant» των κ.κ. Κονταράκη Γιάννη και Κονταράκη Ιάκωβο καθώς και το γυμναστήριο ‘Benefit training Studio’ της κ. Στρατιδάκη Δήμητρας και του κ. Μπεμπή Κυριάκου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν, συνεργάστηκαν και υλοποίησαν τη φιλανθρωπική εκδήλωση «Run like a girl» που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, στις 7 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμια Ημέρας της Γυναίκας.

Από τη δράση, προσφέρθηκαν στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών δωροεπιταγές τις οποίες μπορούν να εξαργυρώσουν οι ωφελούμενες γυναίκες του Κέντρου σε τοπικό Super Market για την αγορά βασικών αγαθών.

Η υποστήριξη των δωρητών, επιχείρηση «Τheorist” και ‘Benefit training Studio’ στο σημαντικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Συμβουλευτικής σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι αναγνωρίσμη, εκτιμάται βαθιά και αξίζει τον έπαινο και τη μίμηση.