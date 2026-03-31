Δήμος Ρεθύμνης:H Κοινωνική Υπηρεσία ευχαριστεί τη Διοίκηση και τα στελέχη τοπικής επιχείρησης, για τη γενναιόδωρη υποστήριξη τους στις κοινωνικές της δομές

Ευχαριστήριο για τη δωρεά επίπλων στην Κοινωνική Υπηρεσία

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δρ Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την εταιρεία «Ρέθυμνο Α.Ε.» της οικογένειας Σχοινά, καθώς και προς τη διοίκηση του ξενοδοχείου «Pearl Beach», ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας, για τη γενναιόδωρη προσφορά επίπλων στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η δωρεά αυτή, πέραν της ουσιαστικής και χρηστικής της αξίας, φέρει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελεί η εν λόγω δημοτική υπηρεσία.

Πρωτοβουλίες όπως αυτή συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενδυναμώνοντας τη στήριξη προς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Ο Δήμος Ρεθύμνης και η Κοινωνική του Υπηρεσία εύχονται στην οικογένεια Σχοινά και σε όλα τα μέλη της εταιρείας «Ρέθυμνο Α.Ε.» υγεία και κάθε επιτυχία, εκφράζοντας την ειλικρινή εκτίμηση και την ευχή να συνεχίσουν με την ίδια ευαισθησία να στηρίζουν το κοινωνικό σύνολο.