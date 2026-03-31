Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο : Ψήφισμα στήριξης στον αγώνα των εργαζομένων στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 30-03-2026

Ψήφισμα στήριξης στον αγώνα των εργαζομένων στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου μέσω των Αντιπροσώπων όλων των Σωματείων της δύναμής του, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας με την Διοίκηση της επιχείρησης, με ουσιαστική αύξηση στις αποδοχές, σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων.