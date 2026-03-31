Ηράκλειο:Πασχαλινά Παζάρια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Με μεγάλη συμμετοχή και διάθεση προσφοράς, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, οι πασχαλινές δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνεργασία με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου και του Καστελλίου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αγάπης, και επισκέφθηκαν τα πασχαλινά παζάρια που στήθηκαν στην περιοχή, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Οργανισμού για την κάλυψη των αναγκών χιλιάδων παιδιών και οικογενειών που χρειάζονται φροντίδα και προστασία.

Με κεντρικό σύνθημα «Μία λαμπάδα… ένα Χαμόγελο», ο κόσμος είχε την ευκαιρία να επιλέξει μέσα από μια μεγάλη γκάμα χειροποίητων δημιουργιών, λαμπάδες και δώρα, τα οποία κατασκευάστηκαν με μεράκι από τους εθελοντές του Οργανισμού.

Tα Παζάρια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επισκέφθηκαν επίσης για τις αγορές τους ενόψει του Πάσχα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Γιάννης Συμιανάκης, Γιώργος Κουτσαντωνάκης, Μανώλης Ζαμπουλάκης, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Στέφανος Ψυλλάκης, η Δημοτική Σύμβουλος Έφη Καλυκάκη και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη.

Σκοπός της δράσης ήταν η οικονομική ενίσχυση του έργου που επιτελεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο 365 ημέρες τον χρόνο παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και παρέμβασης για παιδιά που αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας, κακοποίησης, εξαφανίσεων και σοβαρών κοινωνικών δυσκολιών.

,