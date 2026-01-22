Δήμος Ρεθύμνης:Ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικές δράσεις για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών στα σχολεία του Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνης ξεκίνησε δυναμικά εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποίησης για την Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΑΗΗΕ) στα σχολεία του Δήμου. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής «WEEE BEHAVE» του ευρωπαϊκού έργου «eWAsTER», του προγράμματος Interreg Euro-MED, στο οποίο ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος.

Η ομάδα του έργου, που αποτελείται από στελέχη του Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ξεκίνησε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία στις 20 Ιανουαρίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης, τετάρτης και πέμπτης Δημοτικού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

 τι είναι τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),

 γιατί αποτελούν μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων στην Ευρώπη

 και πώς η σωστή ανακύκλωσή τους συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή εκπαιδευτικών βίντεο καθώς και την συμμετοχή των μαθητών σε διαδραστικά παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που με βιωματικό τρόπο, τους βοηθούν να κατανοήσουν ποιες συσκευές ανήκουν στα ΑΗΗΕ και να εμβαθύνουν στην ανάγκη της σωστής διαχείρισής τους.

Μέσα από το παιχνίδι και τη συμμετοχή, οι μαθητές εξοικειώνονται με έννοιες όπως η κυκλική οικονομία, η ανάκτηση πρώτων υλών και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα στην καθημερινή ζωή.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 10 Φεβρουαρίου με την συμμετοχή συνολικά 11 Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας, ενισχύοντας τη γνώση και την περιβαλλοντική συνείδηση της νέας γενιάς.

Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου στα σχολεία αυτά εξελίσσονται δύο σχολικοί διαγωνισμοί συλλογής ΑΗΗΕ και δημιουργίας βίντεο ή θεατρικού δρώμενου με θέμα την ανακύκλωση.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του έργου «eWAsTER», το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων, στην προώθηση κυκλικών πρακτικών και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης.