Σταύρος Αρναουτάκης: «Το 2026 χρονιά μεγάλων έργων, διεκδίκησης πόρων και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων για την Κρήτη»

Τις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης για το νέο έτος, με έμφαση στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη θεσμική θωράκιση της Αυτοδιοίκησης, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τελετή κοπής της Βασιλόπιτας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, ευχόμενος καλή χρονιά σε όλους τους πολίτες του νησιού, τους αιρετούς και τους φορείς, χαρακτήρισε το 2026 ως μια χρονιά κατά την οποία τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, έθεσε το πλαίσιο των διεκδικήσεων προς την κεντρική εξουσία, ζητώντας περισσότερους πόρους, πραγματική αποκέντρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση.

Στρατηγική για την Άρδευση και την Ύδρευση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Περιφερειάρχη στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων, σημειώνοντας τη στενή συνεργασία με όλους τους Δήμους για τη βελτιστοποίηση των χρηματοδοτήσεων.

Ειδικά για το Πρόγραμμα «Ύδωρ» ανέφερε πως έχουν υποβληθεί προτάσεις συνολικού ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ για αρδευτικά έργα, η αξιολόγηση των οποίων θα εξαρτηθεί από τον βαθμό ετοιμότητας των μελετών.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι η άρδευση αποτελεί το 85% της κατανάλωσης και η ύδρευση το 15%, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων υδροδότησης σε όλες τις περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όπως το Ηράκλειο, η Χερσόνησος και το Γάζι.

Αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε την ανάγκη αυστηρού ελέγχου των ιδιωτικών γεωτρήσεων. Ζήτησε τη συνδρομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Δήμων για την επιβολή ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση στο νερό για όλους τους πολίτες. «Πρέπει να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών, καθώς είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε την έναρξη του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, το οποίο για την πενταετία 2026-2030 προβλέπει πόρους που υπερβαίνουν τα 260 εκατομμύρια ευρώ. υπογράμμισε δε πως έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις με τους Δήμους για την υποβολή προτάσεων.

Ο Περιφερειάρχης απηύθυνε έκκληση για ενεργοποίηση όλων των φορέων και ενίσχυση των συνεργειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απορρόφηση των χρημάτων και να μην χαθούν πολύτιμοι πόροι.

Στήριξη του προσωπικού και υποστελέχωση

Κλείνοντας, ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν καθημερινά το έργο της διοίκησης παρά τη δραματική υποστελέχωση. Όπως ανέφερε, το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 60% σε σύγκριση με το 2011, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια των υπαλλήλων ακόμα πιο σημαντική για την επίτευξη των στόχων του νησιού.

Ευχές για καλή χρονιά προς τους εργαζόμενους, τα μέλη του Συμβουλίου και τους πολίτες, απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ευάγγελος Ζάχαρης και οι επικεφαλής των συνδυασμών της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Σπύρος Δανέλης και Αλέκος Μαρινάκης.