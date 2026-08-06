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Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα φυτοπροστασίας των φοινίκων της παραλιακής υλοποιεί η Δνση Περιβάλλοντος

Από: Team Πολ. Κρήτης

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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα φυτοπροστασίας των φοινίκων που αναπτύσσονται στο παραλιακό μέτωπο και στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους του Δήμου Ρεθύμνης.

Υπενθυμίζεται ότι η μέθοδος που εφαρμόζεται αφορά την καταπολέμηση του κόκκινου σκαθαριού με εφαρμογή κατάλληλων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εργασίες καταπολέμησης του κόκκινου σκαθαριού αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη, όσο και στη θεραπεία από τις προσβολές. Η προστασία των φοινικόδεντρων είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο Ρεθύμνης, αφού αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

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Team Πολ. Κρήτης
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