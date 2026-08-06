Ηράκλειο: Στο ΦΕΚ η απόφαση για τη νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών – Η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης

Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, και ειδικότερα στο ακίνητο Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων, καθώς δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αφορά την αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου για την προετοιμασία Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών και αποτελεί το θεσμικό βήμα για την έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο ΦΕΚ περιγράφονται οι όροι της παραχώρησης, η διάρκεια ισχύος της, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την προετοιμασία του χώρου.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω:

Διάρκεια παραχώρησης

Η διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες, αρχόμενη από την υπογραφή της παρούσας και λήγουσα 2 μήνες μετά, η οποία δύναται να παραταθεί με έκδοση όμοιας απόφασης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο σκοπός της, με την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών και εγκρίσεων της παραχωρούσας εταιρείας και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σκοπός παραχώρησης – Επιτρεπόμενες χρήσεις

Η παραχώρηση της χρήσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους εξής σκοπούς:

α) Η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου γίνεται αποκλειστικά ως μεταβατικό στάδιο για την προετοιμασία της σύναψης της οριστικής σύμβασης μίσθωσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής δομής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και χώρου για δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία δομής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016.

β) Την εκτέλεση και ολοκλήρωση αποκλειστικά συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών που θα αναλάβει η παραχωρούσα εταιρεία.

Λήξη παραχώρησης – Επιστροφή ακινήτου

Η παραχώρηση λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση του χρόνου ισχύος της παρούσας ή νωρίτερα με έκδοση όμοιας απόφασης.https://www.cretalive.gr/