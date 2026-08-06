Θύμα απάτης 55χρονος στη Γόρτυνα: Τον εξαπάτησαν με δήθεν επενδύσεις σε μετοχές – Έκαναν «φτερά» 100.000 ευρώ

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης ερευνούν οι Αρχές στο Ηράκλειο, μετά την καταγγελία 71χρονου από περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, ο οποίος έχασε 100.000 ευρώ από δήθεν επενδυτική ευκαιρία σε μετοχές εταιρειών – Την τελευταία στιγμή κατάφερε να αποτρέψει επιπλέον απώλεια 50.000 ευρώ

Θύμα καλοστημένης απάτης έπεσε ένας 55χρονος σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο, ο οποίος πείστηκε από επιτήδειους να επενδύσει χρήματα σε υποτιθέμενες μετοχές εταιρειών, με αποτέλεσμα να χάσει συνολικά 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές, οι δράστες επικοινώνησαν μαζί του αφού προηγουμένως είχε επισκεφθεί ιστοσελίδα που φαινόταν να σχετίζεται με επενδύσεις και αγοραπωλησίες μετοχών. Οι απατεώνες, παρουσιάζοντας ένα δήθεν επενδυτικό σχέδιο, κατάφεραν να τον πείσουν να πραγματοποιήσει διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων.

Τα ποσά μεταφέρθηκαν σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, με τους λογαριασμούς να βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη Λιθουανία και τη Γερμανία.

Ο 55χρονος, ωστόσο, αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ότι επρόκειτο για απάτη, καθώς παραλίγο να προχωρήσει σε ακόμη μία μεταφορά ύψους 50.000 ευρώ. Η συναλλαγή τελικά ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να καταφέρει να διασώσει το συγκεκριμένο ποσό.

Η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν τα στοιχεία της καταγγελίας, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις των χρημάτων και τα ίχνη των δραστών προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.https://www.neakriti.gr/