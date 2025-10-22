ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημόσια δαπάνη η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το Σάββατο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο «αντίο» στον Σαββόπουλο.

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί, το Σάββατο, από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ο Διονύσης Σαββαόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Τις τελευταίες ημέρες, μετά από επιδείνωση της κατάστασής του νοσηλευόταν, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2020.

Προχωρώντας σε ανάρτηση μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook, η οικογένεια του σπουδαίου μουσικού έγραψε χθες το εξής: «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Η σύζυγος του: Ασπα. Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα. Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας».

 

Protothema.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Λαβράκια» της ΑΑΔE σε μεγάλες εταιρείες leasing...

0
Στόλοι ΙΧ κυκλοφορούσαν παράνομα για χρόνια. Απίστευτα ευρήματα προέκυψαν από...

Τζογάρουν, καπνίζουν και πίνουν αλκοόλ οι 16χρονοι...

0
Έρευνα για το αλκοόλ, τον καπνό και τις ουσίες...

«Λαβράκια» της ΑΑΔE σε μεγάλες εταιρείες leasing...

0
Στόλοι ΙΧ κυκλοφορούσαν παράνομα για χρόνια. Απίστευτα ευρήματα προέκυψαν από...

Τζογάρουν, καπνίζουν και πίνουν αλκοόλ οι 16χρονοι...

0
Έρευνα για το αλκοόλ, τον καπνό και τις ουσίες...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τζογάρουν, καπνίζουν και πίνουν αλκοόλ οι 16χρονοι στην Ελλάδα – Η σύγκριση με τους εφήβους της Ευρώπης
Επόμενο άρθρο
«Λαβράκια» της ΑΑΔE σε μεγάλες εταιρείες leasing και ενοικίασης οχημάτων
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το...

Σε ποια ηλικία πρέπει να δώσετε στο παιδιά σας φιστίκια για να μην αναπτύξει αλλεργία

ΠΚ team ΠΚ team -
Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η αλλαγή στις ιατρικές...

ΦΩΤΟ: Οι φύλακες έπιασαν δουλειά στα Ενετικά Τείχη

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι πεζές περιπολίες οργανώνονται με σκοπό την προστασία του...

«Λαβράκια» της ΑΑΔE σε μεγάλες εταιρείες leasing και ενοικίασης οχημάτων

ΠΚ team ΠΚ team -
Στόλοι ΙΧ κυκλοφορούσαν παράνομα για χρόνια. Απίστευτα ευρήματα προέκυψαν από...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST