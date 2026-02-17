Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης – Γλύκατζη Αρβελέρ

Κατά πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή στη Μητρόπολη Αθηνών.
Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, που πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.
Η απόφαση ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία προγραμματίζεται για την Παρασκευή, στη Μητρόπολη Αθηνών.
Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967, αλλά και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του ίδιου Πανεπιστημίου. Διεθνώς καταξιωμένη βυζαντινολόγος, η ίδια παρουσίασε πλούσιο συγγραφικό έργο, ενώ είχε τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις.
Στη Γαλλία είχε βραβευτεί, μεταξύ άλλων, με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύσεις είχε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
ΠΗΓΗ: protothema.gr