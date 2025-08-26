Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα

Σε απόσταση αναπνοής ο Αλέξης Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του – Μεγάλες απώλειες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας».
Συνεχίζεται η κυβερνητική και πρωθυπουργική φθορά στην πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού, με τη ΝΔ να υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τον Ιούνιο, σχεδόν πέντε μονάδες, στη μέτρηση της εταιρείας Interview για το Politic, την ώρα που η κρίση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη αυξάνεται. Ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις των πολιτών στην ερώτηση ποιον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία τίθεται ευθέως πλέον -και αυτό έχει μια σημασία- παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος δεν έχει ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο.
Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτών καταδικάζει τη διαχείριση των πυρκαγιών από την κυβέρνηση, σε ποσοστό 48%, με μόλις 17% να εκτιμά ότι η φετινή διαχείριση ήταν καλύτερη. Το 34% θεωρεί ότι παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο.
Στο ερώτημα για τη στάση των πολιτών απέναντι στις ειδοποιήσεις μέσω του 112, που ήταν το πρώτο μέτρο επικοινωνιακής άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στον δήμαρχο Πατρέων, οι πολίτες εκτιμούν πλειοψηφικά (50%) ότι πρέπει να κρίνουν μόνοι τους, αξιολογώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ το 46% απαντά πως οι οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα και απολύτως.
Μεγάλη υποχώρηση της ΝΔ – Λίγο πάνω από 21% στην πρόθεση
Ενδεικτική της κοινωνικής δυσαρέσκειας είναι η φθορά της κυβέρνησης στην πρόθεση ψήφου του κυβερνώντος κόμματος, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση.
Παρότι η ΝΔ παραμένει πρώτη, αυτό συμβαίνει με μόλις 21,4%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 12,2%, που δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τις απώλειες, η Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση με 8,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 4,4%, το ΜέΡΑ25 με 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με 3,7%.
Κάτω από το όριο του 3% είναι η Νέα Αριστερά με 1,7% και η Νίκη με 1,1%. Άλλο επέλεξαν 6,5% των ερωτηθέντων και «δεν έχω αποφασίσει» απάντησε το 17,4%.
Πρόθεση ψήφου