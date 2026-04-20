«Δίνουμε αίμα – χαρίζουμε ζωή»: Εθελοντική Αιμοδοσία στο Αρκαλοχώρι με πρωτοβουλία των Δημοτικών Σχολείων,

την Τρίτη 21 Απριλίου

Με σύνθημα «Δίνουμε αίμα – χαρίζουμε ζωή» και αίσθημα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου διοργανώνουν δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου, στην πλατεία του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου, τις ώρες 09:30-13:30, με την υποστήριξη του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της τράπεζας αίματος και η καλλιέργεια της αξίας του εθελοντισμού και της προσφοράς, ιδιαίτερα μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της περιοχής και ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μέλη της σχολικής κοινότητας, που επιθυμούν να συμβάλλουν σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στην επιτυχία της δράσης. Καλούνται λοιπόν όσοι μπορούν, να συμμετάσχουν και να στηρίξουν έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική προσφορά και η αλληλεγγύη παραμένουν ζωντανές αξίες στην τοπική κοινωνία.