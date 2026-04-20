«Δίνουμε αίμα – χαρίζουμε ζωή»: Εθελοντική Αιμοδοσία στο Αρκαλοχώρι με πρωτοβουλία των Δημοτικών Σχολείων,

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

την Τρίτη 21 Απριλίου
Με σύνθημα «Δίνουμε αίμα – χαρίζουμε ζωή» και αίσθημα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου διοργανώνουν δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου, στην πλατεία του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου, τις ώρες 09:30-13:30, με την υποστήριξη του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της τράπεζας αίματος και η καλλιέργεια της αξίας του εθελοντισμού και της προσφοράς, ιδιαίτερα μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της περιοχής και ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μέλη της σχολικής κοινότητας, που επιθυμούν να συμβάλλουν σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στην επιτυχία της δράσης. Καλούνται λοιπόν όσοι μπορούν, να συμμετάσχουν και να στηρίξουν έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική προσφορά και η αλληλεγγύη παραμένουν ζωντανές αξίες στην τοπική κοινωνία.

Πατσίδες:Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη ...

0
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΣΙΔΩΝ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων...

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τη...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 132...

Πατσίδες:Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη ...

0
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΣΙΔΩΝ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων...

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τη...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 132...
politika-kritis-ad
Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 2026 Δ.Δ.Ε. Χανίων, 22 – 24 Απριλίου 2026, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων
politika-kritis-ad

Πατσίδες:Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη όλων όσων συμμετείχαν στην θρυλική απαγωγής του Γερμανού Στρατηγού Κράιπε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΣΙΔΩΝ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων...

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τη στήριξη των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές μέσω ΕΣΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 132...

Συνελήφθησαν άτομα για ζωοκλοπή στο Λασίθι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή στο Λασίθι Επιπλέον...

Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώνεται η κατασκευή 27 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών και ξεκινάει το έργο κατασκευής 19 νέων «έξυπνων» διαβάσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολοκληρώθηκε και η κατασκευή νέων πεζοδρομίων μήκους 8 χιλιομέτρων...

