Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 2026 Δ.Δ.Ε. Χανίων, 22 – 24 Απριλίου 2026, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 2026 Δ.Δ.Ε. Χανίων

22 – 24 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο

10.00 – 14.00 και 18.00 – 20.00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 22–23/04

Έκθεση Αφίσας των Προγραμμάτων

από Τετάρτη 22/04/2026 έως και Παρασκευή 24/04/2026

(πρωινή ζώνη) 10.00 – 14.00 και (απογευματινή ζώνη) 18.00 – 20.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 22/04/2026 (πρωινή ζώνη) 10.00 – 14.00

Έναρξη – Χαιρετισμοί

1o Πειραματικό «Το Οικολογικό Μας Σχολείο»

Γ/σιο Χανίων Φραδέλλος Χρήστος Κουνελάκης Μιχαήλ Χατζησταύρος Βασίλειος

1o Γ. Λ. Χανίων «Σχολική κοινότητα και περιβάλλον»

Βολουδάκη Ελένη Ευθυμάκη Μαρία Κουρής Σπυρίδων

Γ. Λ. Βάμου «Συμπεριληπτική Τεχνολογία: Ρομποτικές λύσεις υποστήριξης για ΑΜΕΑ»

Λυρώνης Αντώνιος Καμπουράκη Άννα Τσολχά Όλγα

Γ/σιο Ν. Κυδωνίας «Όχι μόνο οι δυο μας»

Ματσαμάκη Άρτεμις Παπουτσάκης Γεώργιος

Γ/σιο Ν. Κυδωνίας «Δυο μορφές ένα αποτύπωμα στην Ιστορία»

Καλουδάκη Μαρία Φίλιου Παρασκευή

Εσπερινό ΕΠΑΛ «Ένα παραμύθι για τη διατροφή»

Χανίων Βαρδή Μαρία

1o Πειραματικό «Το Νερό ως Φυσικός Πόρος, Πολιτισμικό Σύμβολο και Κοινωνικό Αγαθό»

Γ/σιο Χανίων Ράπτη Μαρία Αγριμάκης Νίκος Χατζησταύρος Βασίλειος

Γ. Λ. Βάμου «Θρησκευτικός Τουρισμός και Περιβάλλον»

Καφέ Παρασκευή Λυρώνης Αντώνιος Σουμαλά Αγγελική

2o Γ/σιο «Μαθαίνουμε Αλλιώς: Δημιουργούμε ΜΑΖΙ!»

Ελ. Βενιζέλου Μαρεντάκης Παναγιώτης Κλωθάκη Αικατερίνη Μανάκος Αστέριος

Γ. Λ. Παλαιόχωρας «Μικρές αλλαγές … μεγάλης αξίας! Το δικό μας όχι στα πλαστικά!»

Σταυρίδου Σταματία Κυρπιτίδου Δέσποινα Τζιγγίζη Ειρήνη

Γ. Λ. Βάμου «Από τη Γνώση στη Δράση: Τοπική Χλωρίδα και Αειφόρος Σχολική

Καλλιέργεια»

Παπαδάκης Χάρης Δεληγιαννάκης Μπόκος Παναγιώτης Μισχοπούλου Κατερίνα

Γ. Λ. Βάμου «Μουσικές Παραδόσεις από την Κρήτη και την Κύπρο έως τη Μακεδονία και

τη Θράκη»

Δεληγιαννάκης Μπόκος Παναγιώτης Ζουραράκης Νικόλαος Λυρώνης Αντώνιος

Γ. Λ. Παλαιόχωρας «Στα ίχνη της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς»

Τζιγγίζη Ειρήνη Λουλουδάκης Δημήτριος Σταυρίδου Σταματία

2o Γ. Λ. Χανίων «Οι φυσικές επιστήμες στην καθημερινή μας ζωή»

Μαυροματάκης Γιώργος Δαμηλάκη Αικατερίνη

Γ. Λ. Ακρωτηρίου «Ο κατά φαντασίαν ασθενής – Μολιέρος»

Κρασουδάκη Δήμητρα Μπράβου Μαρία

Γ/σιο «Εφηβικό Εργαστήρι Θεάτρου – Σαν παλιό σινεμά – Ο Κύκλος των Τεχνών»

Κουνουπιδιανών Πρίτση Θεοδώρα Λούπη Αικατερίνη Μανταδάκη Μαρία

Σκουλά Χρυσούλα Βολουδάκη Ευτέρπη

Τζανάκης Εμμανουήλ Σταυρίδου Ισαβέλλα

Γ. Λ. Ακρωτηρίου «Φωτογραφική Ομάδα “Μικρόκοσμος”»

Ρουσοπούλου Ελένη Κουλοχέρα Ελένη Κρασουδάκη Δήμητρα

2o Γ. Λ. Χανίων «Η Δίκη του Θηραμένη με τα μάτια της Χημείας και του Χορού»

Μπουλάκη Βασιλική Γιανναδάκη Θωμαΐς Κώτη Ζωή

2o Γ. Λ. Χανίων «Ο Χορός στις θετικές επιστήμες και το θέατρο»

Κώτη Ζωή Γκουλέτσα Σοφία Στριλάκος Αθανάσιος

Πέμπτη 23/04/2026 (πρωινή ζώνη) 10.00 – 14.00

Έναρξη – Χαιρετισμοί

Μουσικό Σχολείο «Μια πράσινη ιστορία για να ακουστεί»

Τσιώλη Ελένη Αλεξίου Νικόλαος Ντούγκα Ευφροσύνη

6o Γ/σιο Χανίων «Επικοινωνία στα μέσα, η δύναμη των συμβόλων στα μέσα ψηφιακής

επικοινωνίας, τότε και τώρα»

Πιερράκου Βάγια Καραβόλτσιου Καλλιόπη Τζιρτζιλάκη Ευανθία

4o Γ/σιο Χανίων «Μυστήρια κάτω από τη Γη: Εξερευνώντας τον κόσμο των Σπηλαίων»

Παπαδάκης Νεκτάριος Κωστάκη Νεκταρία Μαράκη Ελένη

ΕΕΕΕΚ Χανίων «Ιχνηλατώντας το Παρελθόν με οδηγό τη Φύση»

Λαζανάκη Χριστιάννα Αλβανού Μαρία Γεωργιακάκη Ιωάννα

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. «Η δημιουργικότητα ως εργαλείο διαχείρισης στρες: δημιουργώντας με

Χανίων ανακυκλώσιμα υλικά»

Καστελιανού Αφροδίτη Καρτσωνάκη Γεωργία Σωτηρίου Ελευθερία

5o Γ/σιο Χανίων «Τα Πράσινα Πινέλα: Η Τέχνη μιλά για τη Φύση»

Βελημβασάκη Νεκταρία Κάστρου Αικατερίνη Παπαφράγκος Δημήτριος

ΕΕΕΕΚ Χανίων «Σιωπηλοί περιπατητικοί διάλογοι για τη φύση και την απουσία της εντός

αστικού τοπίου»

Πρωτοπαπαδάκη Βασιλική Αρετάκη Ασπασία Τζανέτου Ελένη

Γ/σιο Κολυμβαρίου «Όρνιθες Αριστοφάνη»

Αθητάκη Ειρήνη Σπανουδάκης Δημήτριος

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. «Denekedoupoli Play Lab: Το Εργαστήρι του Ντενεκέ»

Χανίων Λυγιδάκη Αγλαΐα Καψάλη Μαριάνθη Ταφύλη Δέσποινα

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. «Δημιουργώ προϊόντα ανακυκλώνοντας»

Χανίων Μαρεντάκη Ευτυχία Μαζάνη Αλεξάνδρα Πασκώνη Χριστίνα

4o Γ. Λ. Χανίων «Η Τάξη μας, ο Χώρος μας – Δημιουργούμε το Περιβάλλον που μας εμπνέει»

Καπή Ιωάννα Αρχοντάκη Στεφανία

Πρότυπο ΕΠΑΛ «Με το βλέμμα στο Μαθητικό Επιχειρείν: “Botanic Glass(l) Art” &

Ακρωτηρίου “Grass Bot Solutions»

Τερζή Αφροδίτη Αρχοντάκη Νεκταρία Λιονουδάκη Χριστίνα

5o Γ/σιο Χανίων «Σχολική Βιβλιοθήκη – Από το Βιβλίο στην Τέχνη»

Παπαδημητρίου Μαρία Σημανδηράκη Χρυσάνθη Τσουρουνάκη Μαρία Αικατερίνη

1o Γ/σιο «Ελληνισμός και Διασπορά στη Δυτική Ευρώπη – Ιστορία και πολιτισμός της»

Ελ. Βενιζέλου Κουλίζου Κανέλλη Παρδαλάκη Ελευθερία Σταυριανουδάκη Μαρία

1o Γ/σιο «Γέφυρες Πολιτισμού: Ανακαλύπτοντας τα Μνημεία Παγκόσμιας

Ελ. Βενιζέλου Κληρονομιάς της Unesco»

Ποντικάκη Ειρήνη Αθανασάκης Γεώργιος Σοφουλάκη Θεοφίλη

Πειραματικό «Παιδεία στα Μέσα και Αξιοποίηση Εργαλείων ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Γ. Λ. Χανίων για τον πολιτισμό»

Λοχαΐτης Ρόδης Στρατινάκη Μαρία

Πέμπτη 23/04/2026 Απογευματινή ζώνη 18.00 – 20.00

«Η οδύσσεια της επικοινωνίας με τον εαυτό μου και τους άλλους»

Βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες, με συντονίστρια τη Στέλλα Αγγελάκη,

Βιολόγο, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Επιστήμη

Έκθεση Αφίσας των Προγραμμάτων

από Τετάρτη 22/04/2026 έως και Παρασκευή 24/04/2026

(πρωινή ζώνη) 10.00 – 14.00 και (απογευματινή ζώνη) 18.00 – 20.00

στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων