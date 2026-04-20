«Μουσών Καινοπραγία» – Δράσεις Καλλιτεχνικής Παιδείας στα Χανιά

📍 Πνευματικό Κέντρο Χανίων

📅 25 & 26 Απριλίου 2026

Είσοδος ελεύθερη για όλους

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας, θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά οι Δράσεις Καλλιτεχνικής Παιδείας «Μουσών Καινοπραγία», ένα διήμερο αφιερωμένο στην τέχνη, τη δημιουργικότητα και τη συμπερίληψη.



Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων / Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με την ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ, το Senselab Πολυτεχνείου Κρήτης, τις Εκδόσεις Ραδάμανθυς, τον Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης και τη Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας,

και με την υποστήριξη του Διεθνούς Κέντρου Συγγραφέων & Μεταφραστών Δήμου Ρόδου, της Διεύθυνσης Παιδείας & Νέας Γενιάς και εθελοντών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε εργαστήρια, δράσεις και πρωτοβουλίες νέων του Νομού Χανίων και ευρύτερα.

Η δράση ενισχύει τη σύνδεση της εκπαιδευτικής και τοπικής κοινότητας με τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτοβουλίες, αναδεικνύοντας την τέχνη ως εργαλείο έκφρασης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής συνοχής.

Χορηγοί: ΑΝΕΚ Lines, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Καλλιτεχνικό Χυτήριο ΓΑΒΑΛΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ Χανίων, ΕΡΤ3

🔹 Δυνατότητες Συμμετοχής

ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ δύναται να συμμετέχουν στην Ανοιχτή σκηνή νέων δημιουργών, 25 και 26 Απρίλη, 20:00-21:30 με σύντομη συμμετοχή από ενάμισυ έως και πέντε λεπτά στην υποκριτική τέχνη, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό τις οπτικοακουστικές τέχνες, τα εικαστικά.

Οι καλλιτέχνες που επιθυμούν να παρουσιάσουν έργα ή δράσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ έως και τις 23 Απρίλη 2026:

👉 https://forms.gle/5odn1oQvzkd8guAA8

ή να στείλουν συγκεκριμένο αίτημα συμμετοχής στο esai@esai.gr εάν δεν τους καλύπτει η αίτηση, όπου στο θέμα θα αναγράφουν στο θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΡΑΣΕΩΝ “ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙΝΟΠΡΑΓΙΑ” και περιγράφουν το αίτημά τους, ή τις απορίες τους.

Τηλ. επικοινωνίας: 6906 98 22 44.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ)

11:00-22:00

Εικαστική Έκθεση Λαμπρινής Μποβιάτσου

«Προσωπική Αρχαιολογία»

Η Λαμπρινή Μποβιάτσου επιστρέφει στις Δράσεις Μουσών Καινοπραγία και στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με την παρουσίαση ενός συγκεκριμένου συνόλου έργων της με τον γενικό τίτλο «Προσωπική Αρχαιολογία».

Η εικαστικός περιηγείται στο εργαστήριό της, ανακαλύπτει και επαναπροσδιορίζει ευρεθέντα αντικείμενα, θραύσματα μνήμης που καθόρισαν την καλλιτεχνική της πορεία και τη ζωή της, καθώς και ευρήματα που μαζεύει κατά τις εξερευνήσεις της στη φύση.

Ανασυνθέτωντας τους προσωπικούς θησαυρούς της, εκείνοι αποκτούν νέο νόημα και αποκαλύπτουν τη μία και μοναδική αλήθεια: Πως όλα γύρω μας και μέσα μας συνδέονται, σε ένα κοινό όλο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

🕡 18:30 – 20:00 | Εργαστήρια & Τιμητικές Βραβεύσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

• Εργαστήρι επαναχρησιμοποίησης καλλιέργεια του ενεργού πολίτη || Χρυσή Ζωιδάκη

• Εργαστήρι stem || Ελίνα Ζωιδάκη

• HandieDance (συμπεριληπτική κίνηση & έκφραση) Lev Narozhny, Ανδρέας Καλαϊτζάκης και Ελένη Καβαζίδου, Εσαεί εν Ροή και Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας

• Ανοιχτός χώρος διαλόγου και συμβουλευτικής με ειδικούς

INSTALLATIONS

• Sandmap Διαδραστική Πλατφόρμα Μάθησης || Senselab Πολυτεχνείο Κρήτης || ομάδα φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης, υποστήριξη: Lev Narozhny, Georges Korra Εργαζόμενοι Νεολαίας – Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, Εσαεί εν Ροή

• Αστροπαρατήρηση με τη χρήση ειδικού τηλεσκοπίου (ουράνια σώματα όπως αστέρες, πλανήτες και σεληνιακές επιφάνειες, με την υποστήριξη ειδικού συνεργάτη του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

• Το Ξύπνημα της ΜΟΥΣΑΣ (μέρος 1ο), performance από τη Λαμπρινή Μποβιάτσου

• Βραβείο «ΚΛΕΙΩ» στον Ιωάννη Βολανάκη

για τη συμβολή στην ιστορική λογοτεχνία και το κοινωνικό έργο

 Συνοπτική Αναφορά στο έργο του βραβευόμενου, αποσπάσματα βίντεο

 Φωτορεπορτάζ || Ανάγνωση Βιογραφικού

Ομιλητές:

o Κωνσταντίνος Σταυρογιαννάκης

o Χρήστος Τσαντής

o Αθηνά Ντούλια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

• Βραβείο «ΕΡΑΤΩ» στη Σήφη Μιχελογιάννη για τη συμβολή στη λυρική ποίηση

 Συνοπτική Αναφορά στο έργο του βραβευόμενου, αποσπάσματα βίντεο

 Φωτορεπορτάζ || Ανάγνωση Βιογραφικού

Ομιλητές:

o Γιάννης Βουρδουμπάς

o Αθηνά Γαλανάκη

Απαγγελίες συναφών κειμένων

Έκθεση ποιητικής συλλογής βραβευόμενου

🕗 20:00 – 22:00 | Βραδιές Νέων Δημιουργών («2ης Πράξης»)

Παρουσίαση έργων από νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες, καθώς και άτομα που επανέρχονται δυναμικά στον καλλιτεχνικό χώρο, με δράσεις που περιλαμβάνουν:

• Απαγγελίες και Δραματοποίηση Ποιημάτων και Λογοτεχνικών Κειμένων από Νέους Δημιουργούς – Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας, Εκδόσεις ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ

• Κρητική Λύρα από μαθητή του Μουσικού Σχολείου Χανίων

• Λοιπές συμμετοχές για το διαγωνιστικό μέρος υποτροφιών σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

🕡 18:30 – 20:00 | Εργαστήρια & Τιμητικές Βραβεύσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

• Εργαστήρι καλλιτεχνικής έκφρασης || Ελίνα Ζωιδάκη

• Εργαστήρια δημιουργικής γραφής || Χρυσή Ζωιδάκη

• Εικαστικά εργαστήρια (ζωγραφική, μικτές τεχνικές, κατασκευές)

• HandieDance (συμπεριληπτική κίνηση & έκφραση) Lev Narozhny, Ανδρέας Καλαϊτζάκης και Ελένη Καβαζίδου, Εσαεί εν Ροή και Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας

INSTALLATIONS

• Sandmap εγκατάσταση, Senselab Πολυτεχνείο Κρήτης || ομάδα φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης, υποστήριξη: Lev Narozhny, Georges Korra Εργαζόμενοι Νεολαίας – Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, Εσαεί εν Ροή

• Αστροπαρατήρηση με τη χρήση ειδικού τηλεσκοπίου (ουράνια σώματα όπως αστέρες, πλανήτες και σεληνιακές επιφάνειες, με την υποστήριξη ειδικού συνεργάτη του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

• Το Ξύπνημα της ΜΟΥΣΑΣ (μέρος 2ο), performance από τη Λαμπρινή Μποβιάτσου

• Βραβείο «ΟΥΡΑΝΙΑ» στον αστρονόμο Γιάννη Παπαμαστοράκη για τη συμβολή στην επιστήμη και τη διάχυση της γνώσης στην αστρονομία και συναφές κοινωνικό αποτύπωμα

 Συνοπτική Αναφορά στο έργο του βραβευόμενου, αποσπάσματα βίντεο

 Φωτορεπορτάζ || Ανάγνωση Βιογραφικού

Ομιλητές:

o Εκπρόσωπος Αστεροσκοπείου Σκίνακα

o Πανεπιστημιακός συνεργάτης

o Απονομή βραβείου στον Γιάννη Παπαμαστοράκη, Ζωντανή σύνδεση με Ηράκλειο

• Βραβείο «ΕΥΤΕΡΠΗ» στον Γεώργιο Καλούτση για τη συμβολή στην ορχηστρική τέχνη και συναφές κοινωνικό αποτύπωμα

 Συνοπτική Αναφορά στο έργο του βραβευόμενου, αποσπάσματα βίντεο

 Φωτορεπορτάζ || Ανάγνωση Βιογραφικού

Ομιλητές:

o Νίκος Περράκης

o Λαμπρινή Μποβιάτσου

o Απονομή Βραβείου στον Γεώργιο Καλούτση

Χορωδιακό Σχήμα/ αφιέρωμα στον βραβευόμενο

🕗 20:00 – 22:00 | Βραδιές Νέων Δημιουργών («2η Πράξη»)

Συνέχεια της ανοιχτής σκηνής με παρουσιάσεις καλλιτεχνικών έργων και δράσεων από νέους δημιουργούς.

• Απαγγελίες και Δραματοποίηση Ποιημάτων και Λογοτεχνικών Κειμένων από Νέους Δημιουργούς – Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής και Αυτογνωσίας, Εκδόσεις ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ

• Κρητική Λύρα από μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Χανίων

• Χορός από μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Χανίων

• Λοιπές συμμετοχές για το διαγωνιστικό μέρος υποτροφιών σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Θα πραγματοποιηθεί απονομή υποτροφιών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δράσεις και φεστιβάλ (Θεσσαλονίκη – Ιούλιος 2026, Ρόδος ή Θεσσαλονίκη – Σεπτέμβριος 2026), ενισχύοντας τη δημιουργική κινητικότητα των νέων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

• Παρουσίαση: Χριστίνα Βερυβάκη

• Συντονισμός: Ζώτου Σούλα, Καβαζίδου Ελένη, Χρήστος Τσαντής, Τσιώλη Ελένη

• Τεχνική Υποστήριξη: Lev Narozhny, Georges Korra

(Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης)

• Εργαστήρια ΑμεΑ: Ελίνα & Χρυσή Ζωιδάκη

• Senselab Πολυτεχνείου Κρήτης:

Ομάδα με επικεφαλής τον Παναγιώτη Παρτσινέβελο

με υποστήριξη της Χριστίνας Μπρέμπου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ

Δήλωση συμμετοχής στην Ανοιχτή Πλατφόρμα Νέων Δημιουργών:

Τα Χανιά μετατρέπονται για δύο ημέρες σε έναν δυναμικό χώρο δημιουργίας και συνάντησης, προάγοντας την ενεργό συμμετοχή και τη σύγχρονη πολιτιστική έκφραση.