Συνελήφθησαν άτομα για ζωοκλοπή στο Λασίθι

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή στο Λασίθι

Επιπλέον συνελήφθη ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (19.04.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 22 και 17 ετών κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή. Επιπλέον σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη και 48χρονη ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου.

Ειδικότερα σύμφωνα με καταγγελία 48χρονου ημεδαπού, χθες (19.04.2026) το μεσημέρι οι δύο ημεδαποί με τη χρήση οχήματος, αφαίρεσαν από το ποιμνιοστάσιο του, αίγες και αφού έγιναν αντιληπτοί διέφυγαν.

Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε έρευνα σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας των δραστών κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν έξι (6) αφαιρεθείσες αίγες και κουδούνι οι οποίες αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα και του αποδόθηκαν.

Επιπλέον κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια του 22χρονου και το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.