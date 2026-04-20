Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τη στήριξη των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές μέσω ΕΣΠΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 132 ομόφωνη Απόφασή του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2026, εξέδωσε ψήφισμα για τη στήριξη των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές μέσω ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

• Το αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Χανίων

• Την πολυετή και κρίσιμη προσφορά των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές του Δήμου (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ)

• Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών

• Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των κοινωνικών δομών προς όφελος των δημοτών

Διαπιστώνει ότι:

Οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ βρίσκονται επί σειρά ετών σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν ουσιαστικές και διαρκείς ανάγκες του Δήμου.

Η ενδεχόμενη διακοπή της εργασιακής τους συνέχειας θα έχει άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις:

• στη λειτουργία των κοινωνικών δομών,

• στην εξυπηρέτηση των δημοτών,

• και ιδιαίτερα στις οικογένειες που εξαρτώνται από αυτές τις υπηρεσίες.

Αποφασίζει:

1. Τη στήριξη του αιτήματος για τη διασφάλιση της παραμονής όλων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές του Δήμου Χανίων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

2. Τη διεκδίκηση άμεσης νομοθετικής ρύθμισης για τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

3. Την απαίτηση για πλήρη και σταθερή χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους και να μην εξαρτώνται από ευρωπαϊκά προγράμματα.

4. Τη διασφάλιση της συνέχειας λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ) χωρίς καμία διακοπή.

5. Την αποστολή του παρόντος ψηφίσματος στα αρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών και Εργασίας), στην ΚΕΔΕ και σε κάθε αρμόδιο φορέα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων δηλώνει ότι:

Η στήριξη των κοινωνικών δομών και των εργαζομένων τους δεν αποτελεί μόνο εργασιακό ζήτημα, αλλά ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ευθύνης απέναντι στους δημότες».