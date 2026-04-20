Πατσίδες:Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη όλων όσων συμμετείχαν στην θρυλική απαγωγής του Γερμανού Στρατηγού Κράιπε

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΣΙΔΩΝ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων για μία ακόμη χρονιά θα τιμήσει την μνήμη όλων όσων συμμετείχαν στην θρυλική απαγωγή του Γερμανού Στρατηγού Κράιπε που έγινε στην περιοχή μας την 26η Απριλίου 1944! Την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 11.00

θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της απαγωγής στις Πατσίδες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πανηγυρικός χαιρετισμός-ομιλία από τον κύριο Γιώργο Α.Καλογεράκη Δρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων -Εκπαιδευτικός

.Είναι πολύ σημαντικό να μην ΞΕΧΝΑΜΕ αυτές τις σημαντικές ημερομηνίες και τους ανθρώπους που έδωσαν τον αγώνα τους ακόμα και την ζωή τους για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Συνδιοργάνωση Δήμος Αρχανών –Αστερουσίων.