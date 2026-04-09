Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικήτρια Καραμανδανείου για το 10 μηνών βρέφος: «Έχουμε συγκλονιστεί, οφείλουμε να μη μείνουμε σιωπηλοί»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι αναφέρει η κ. Ασπασία Ρηγοπούλου.

Η διοικήτρια του Καραμανδανείου Νοσοκομείου της Πάτρας, σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους «έχει συγκλονίσει».

«Η υπόθεση κακοποίησης του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο συγκλονίζει όλους μας.

Η κα. Ασπασία Ρηγοπούλου τόνισε πως στο νοσοκομείο «ως επαγγελματίες υγείας, αλλά πρωτίστως ως άνθρωποι, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη βαθιά μας οδύνη για όσα υπέστη ένα τόσο μικρό παιδί, το οποίο δίνει τη δική του μάχη» και σημείωσε πως «οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να αναγνωρίζουμε, να καταγγέλλουμε και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη».

Η διοικήτρια του νοσοκομείου πρόσθεσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο σύνολο του προσωπικού και ιδιαιτέρως στον κ. Βασίλη Αλεξόπουλο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι με επαγγελματισμό, εγρήγορση και θάρρος ανέδειξαν το περιστατικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της προστασίας του βρέφους. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Η προστασία των παιδιών αποτελεί συλλογική ευθύνη και απαιτεί επαγρύπνηση, ευαισθησία και άμεση αντίδραση από όλους. Το Καραμανδάνειο θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παιδικής ζωής και της αξιοπρέπειας».

 

http://iefimerida.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τι αλλάζει στα διαβατήρια: Πώς θα ταξιδεύουμε...

0
Νέο Σύστημα Ελέγχου στην Ε.Ε. - Tι πρέπει να...

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα –...

0
Σε εφαρμογή τίθεται το νέο καθεστώς για τα ακαθάριστα...

Τι αλλάζει στα διαβατήρια: Πώς θα ταξιδεύουμε...

0
Νέο Σύστημα Ελέγχου στην Ε.Ε. - Tι πρέπει να...

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα –...

0
Σε εφαρμογή τίθεται το νέο καθεστώς για τα ακαθάριστα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
STOP στην ελεύθερη πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς χωρίς παραπεμπτικό από τον «Προσωπικό»
Επόμενο άρθρο
Στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου τα διαγωνίσματα Προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ξεκίνησαν παγκοσμίως οι πωλήσεις εισιτηρίων

ΠΚ team ΠΚ team -
Η οργανωτική επιτροπή «LA28» ανακοίνωσε ότι πούλησε περισσότερα εισιτήρια...

Τι αλλάζει στα διαβατήρια: Πώς θα ταξιδεύουμε από την Παρασκευή

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέο Σύστημα Ελέγχου στην Ε.Ε. - Tι πρέπει να...

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για προθεσμίες και πρόστιμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε εφαρμογή τίθεται το νέο καθεστώς για τα ακαθάριστα...

Στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου τα διαγωνίσματα Προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΠΚ team ΠΚ team -
Η αξιοποίηση των διαγωνισμάτων προσομοίωσης μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST