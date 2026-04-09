STOP στην ελεύθερη πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς χωρίς παραπεμπτικό από τον «Προσωπικό»

Σφοδρές αντιδράσεις από τους Ιατρικούς Συλλόγους φέρνει η νέα ρύθμιση – Τι λέει στο patris.gr ο Αλέξανδρος Πατριανάκος για τα προβλήματα που θα προκαλέσει.
Τέλος στις απευθείας επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς, βάζει με νομοθετική διάταξη το υπουργείο Υγείας.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης χρειάζεται απαραίτητα παραπεμπτικό από τον προσωπικό του γιατρό, ή από γενικό γιατρό-παθολόγο, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα.
Σύμφωνα με την πρόσφατη τροπολογία, η είσοδος στο γραφείο ενός ειδικού γιατρού, για παράδειγμα καρδιολόγου, ορθοπεδικού, ρευματολόγου κλπ, θα περνά υποχρεωτικά από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν πλέον να κλείνουν ψηφιακά ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ ή δημόσιες δομές, καθώς η πλατφόρμα θα απαιτεί την ύπαρξη ενεργού ψηφιακού παραπεμπτικού.
Τι αλλάζει για χρόνιους ασθενείς και ανασφάλιστους
Για τις ευπαθείς ομάδες και τους ανασφάλιστους, η ρύθμιση προβλέπει:
-
Χρόνιες παθήσεις: Οι ασθενείς αυτοί θα εφοδιάζονται με ετήσιο παραπεμπτικό, ώστε να επισκέπτονται τον θεράποντα ιατρό τους χωρίς την ανάγκη συνεχών νέων εγκρίσεων.
-
Μη εγγεγραμμένοι πολίτες: Όσοι δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού, θα πρέπει να απευθύνονται σε Κέντρα Υγείας ή ΤΟΜΥ για την έκδοση των παραπεμπτικών τους, χωρίς επιπλέον κόστος.
Παρά την πεποίθηση του υπουργείου ότι η κίνηση αυτή θα εξορθολογίσει τη ροή των ασθενών, ο ιατρικός κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι κάνουν λόγο για «γραφειοκρατικό ανάχωμα» που καταργεί την ελεύθερη επιλογή γιατρού και δυσκολεύει την πρόσβαση των πολιτών στην περίθαλψη.
«Είμαστε κάθετα αντίθετοι, είναι βέβαιο ότι το σύστημα θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών», είπε στην «Π» και στο patris.gr, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος.
Ο κ. Πατριανάκος
Αν και η νομοθεσία περί «gatekeeping» (ο ρόλος του γιατρού-ελεγκτή) υπήρχε εδώ και καιρό στα χαρτιά, παρέμενε ανενεργή λόγω της μικρής ανταπόκρισης των πολιτών στον Προσωπικό γιατρό.
Ωστόσο, η κυβέρνηση δείχνει τώρα αποφασισμένη να προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, καθιστώντας την εγγραφή στον θεσμό μονόδρομο για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
«Πλήρως αποτυχημένο σύστημα όπου εφαρμόστηκε»
Την έντονη ανησυχία του διατυπώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Ειδικότερα, ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Α. Γεωργιάδη και στην Α. Υπουργό Ε. Αγαπηδάκη, στην οποία επισημαίνει τα εξής:
«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, προκειμένου ένας ασθενής να επισκεφθεί ιατρό άλλης ειδικότητας υποχρεούται να λάβει παραπομπή από τον προσωπικό ιατρό του. Η προσέγγιση αυτή γνωστή και ως “Gatekeeping” έχει δοκιμαστεί σε διάφορα Εθνικά Συστήματα Υγείας άλλων χωρών, με πλήρη αποτυχία οδηγώντας ασθενείς από χώρες του εξωτερικού να έρχονται στη χώρα μας για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ιατρών εξειδικευμένων, η επιβολή ενός τέτοιου μηχανισμού εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να επιλύσει.
Συγκεκριμένα, οι ασθενείς θα υποχρεώνονται να ακολουθούν μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον κατάλληλο ειδικό ιατρό, για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επανεξέτασή τους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ασθενών.
Όπως γνωρίζετε, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λειτουργεί εδώ και χρόνια ένα δοκιμασμένο και αποτελεσματικό σύστημα συμβάσεων με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, πλην του προσωπικού ιατρού, το οποίο προβλέπει έως 200 επισκέψεις μηνιαίως ανά ιατρό» .
Να αποσυρθεί η διάταξη
Ο ΙΣΑ καταλήγει στην επιστολή του ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι θα παραμείνει ελεύθερη η πρόσβαση στους εξειδικευμένους ιατρούς:
«Η εφαρμογή της τροπολογίας, που εισάγει υποχρεωτική παραπομπή μέσω προσωπικού ιατρού δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για πιθανή κατάργηση των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την άμεση παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας και την υλοποίηση της δέσμευσής σας για την ελεύθερη πρόσβαση στους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων πλην των προσωπικών ιατρών, βάσει των συμβάσεων και των επισκέψεων που ισχύουν έως τώρα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ