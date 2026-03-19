Διπλή αύξηση για χιλιάδες εργαζόμενους: Τι αλλάζει από την 1η Απριλίου

Διπλό κέρδος λόγω προσαύξησης των τριετιών αλλά και της μειωμένης φορολογίας θα έχουν χιλιάδες χαμηλόμισθοι παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού από την Πρωταπριλιά. Οπως έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ» η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω 22 επιδόματα. Η αύξηση του κατώτατου θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου.

Τα δύο βασικά σενάρια για τον τρόπο που θα «μοιραστούν» οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού έχουν ως εξής:

α) Στο πρώτο σενάριο η αύξηση ανέρχεται σε 30 ευρώ, ανεβάζοντας τα σημερινά 880 ευρώ στα 910 ευρώ (μεικτά), περίπου 765 ευρώ καθαρά.

β) Στο δεύτερο σενάριο η αύξηση ανέρχεται σε 40 ευρώ, ανεβάζοντας τα σημερινά 880 ευρώ στα 920 ευρώ (μεικτά), περίπου 772 ευρώ καθαρά.

Η κυβερνητική δέσμευση είναι το 2027 ο κατώτατος να φθάσει στα 950 ευρώ.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 880 ευρώ μεικτά και αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό περίπου 744 ευρώ.

Ετσι από την 1η Απριλίου του 2026 οι κατώτατες αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 920 ευρώ μεικτά για τον άγαμο.

Δηλαδή ο καθαρός μισθός θα κινείται πέριξ των 780 ευρώ, με τα εν λόγω ποσά να συνιστούν τη βάση υπολογισμού των επιδομάτων προϋπηρεσίας, τα οποία έχουν «ξεπαγώσει» από την 1η Ιανουαρίου 2024 και λαμβάνουν υπόψη την προϋπηρεσία προ της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Εάν λοιπόν επικρατήσει αυτό το σενάριο, τότε οι αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο:

Με 1 τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ.

Με 2 τριετίες ο μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ.

Με 3 τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια (από το 2024), την 1/1/2027 θα «κτίσουν» την πρώτη τους τριετία και θα δικαιούνται προσαύξηση 10% επί του μισθού τους. Για παράδειγμα, εργαζόμενος χωρίς προϋπηρεσία και αμοιβή με τον κατώτατο μισθό, ας υποθέσουμε 920 ευρώ μετά την αύξηση, θα δικαιούται προσαύξηση 10% και νέο μισθό 1.012 ευρώ.

Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας προβλέπεται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες, δηλαδή συνολικά συν 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Σημειώνουμε ότι οι παλαιότεροι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί πριν από τις 14.2.2012, οπότε και πάγωσαν με το δεύτερο μνημόνιο οι τριετίες, συνέχιζαν να «χτίζουν» σταδιακά τις τριετίες τους μετά την 1.01.2024.

Επίσης σύμφωνα με τον νόμο, το «ξεπάγωμα» των τριετιών θα ανασταλεί το 2027 αν η ανεργία σκαρφαλώσει στο 10%, ενδεχόμενο που έχει απομακρυνθεί πλέον, καθώς το ποσοστό της ανεργίας έχει υποχωρήσει κάτω από το 9%.

Η έκθεση της ΤτΕ

Οπως επισημαίνει για το θέμα των τριετιών στην έκθεσή της για τον κατώτατο μισθό η Τράπεζα της Ελλάδας, το μισθολογικό κόστος το 2026 αναμένεται να επηρεαστεί ανοδικά και από άλλους παράγοντες πέρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί:

1) Το 2026 μισθωτοί που είχαν προϋπηρεσία πριν από το 2012 αναμένεται να λάβουν το επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες).

Για το σύνολο των μισθωτών που προσλήφθηκαν μετά το 2012, καθώς και για όσους ξεκίνησαν να εργάζονται την 1/1/2024, η συμπλήρωση της πρώτης τριετίας (+10%) τοποθετείται το 2027.

2) Οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων του προσωπικού του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2025, αναμένεται να αυξηθούν ισόποσα με την ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο νέος κατώτατος μισθός θα είναι ίδιος για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με τη διαφορά ότι η αύξηση για το Δημόσιο θα εφαρμοστεί οριζόντια σε όλους τους βασικούς μισθούς όλων των κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων (Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

Την ίδια ώρα, η νέα αύξηση θα συνδυαστεί με τη μηδενική φορολόγηση που ισχύει από 1/1/2026 για νέους ως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα ως 20.000 ευρώ και με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9% αντί για 22% που είχαν ως το 2025 για εργαζομένους ως 30 ετών. Περίπου 350.000 νέοι εργαζόμενοι εκτιμάται ότι επωφελούνται από τη δραστική μείωση της φορολογίας. Για τους νέους λοιπόν ως 30 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η νέα αύξηση θα αφήνει περισσότερα «καθαρά» στην τσέπη.