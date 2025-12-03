Δολοφονία Κουνάλη: «δύο οι δράστες στον τόπο του εγκλήματος», αποφαίνεται το Συμβούλιο, στις 16 Δεκεμβρίου η δίκη

Το ρολόι στο αριστερό χέρι του 59χρονου θύματος «πρόδωσε» την ώρα θανάτου/ το αποτύπωμα στην πόρτα και το DNA στα νύχια του θύματος.
Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Ήταν 22.40 τη νύχτα της 13ης Νοεμβρίου του 2007 όταν ο 59χρονος κτηνοτρόφος Κώστας Κουνάλης βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στην αγροικία στην οποία διέμενε, δίπλα από το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Μονής Αγκαράθου. Το ρολόι που φορούσε το θύμα στο αριστερό του χέρι «πρόδωσε» την ώρα θανάτου. «Δεν φέρει υποδήματα, φέρει στον αριστερό καρπό ένα ρολόι, το οποίο είναι παραμορφωμένο στην επιφάνεια του λόγω πλήξης της ανατομικής περιοχής με θλαστικό αντικείμενο και η χρονική στιγμή στην οποία έχει σταματήσει πιθανότατα υποδεικνύει και την ώρα θανάτου…».
Στις 16 Δεκεμβρίου, την μεθεπόμενη Τρίτη, δηλαδή 18 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του 59χρονου και στο παρά πέντε παραγραφής αυτής της «σκοτεινής» υπόθεσης, για την ανθρωποκτονία θα καθίσει στο εδώλιο 40χρονος Ηρακλειώτης, αποτύπωμα του οποίου είχε βρεθεί στη μία από τις δύο πόρτες της αγροικίας όπου διαπράχθηκε η στυγνή δολοφονία. Ο 40χρονος παραπέμπεται να δικαστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή του αλλά και της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, η οποία δεν ήταν ομόφωνη.
Ας παρακολουθήσουμε όμως το χρονικό αυτής της υπόθεσης-θρίλερ προκειμένου να κατανοήσουμε πώς φθάσαμε στις τωρινές πια εξελίξεις και στη δίκη που θα ακολουθήσει:
Η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία «ξύπνησε» την …κοιμώμενη υπόθεση (μεσότιτλος)
-τον Μάιο του 2024 μία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο είχε ως αποτέλεσμα να δακτυλοσκοπηθεί ο 40χρονος και έτσι να ταυτοποιηθεί το μέχρι πρότινος «ορφανό» αποτύπωμα που είχαν εντοπίσει αστυνομικοί της σήμανσης σε μία από τις δύο πόρτες στην αγροικία του εγκλήματος. Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε τους πάντες και πρωτίστως την οικογένεια του θύματος, με τον 40χρονο, ωστόσο, να επιμένει ότι είναι αθώος και ούτε καν έχει πατήσει το πόδι του στην περιοχή του φονικού. Δικαιολόγησε την ύπαρξη του αποτυπώματος, ισχυριζόμενος ότι ο πατέρας του ως επαγγελματίας αλουμινοκατασκευαστής είχε πράγματι συναλλαγές με την οικογένεια του θανόντος και επειδή την επίμαχη περίοδο τον βοηθούσε στη δουλειά, είχε αναλάβει ο ίδιος να κατασκευάσει μία πόρτα, την οποία όμως είχε τοποθετήσει ο πατέρας του στην αγροικία, πριν από το φονικό.
Από τον 40χρονο ελήφθη και DNA καθώς στα νύχια του 59χρονου Κώστα Κουνάλη βρέθηκε γενετικό υλικό αγνώστου ατόμου καθώς ο άτυχος άνδρας προσπάθησε να αντισταθεί και να αμυνθεί.
Ο 40χρονος προφυλακίστηκε, όμως τον Ιούλιο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους με διάταξη της ανακρίτριας. Είχε προηγηθεί η απάντηση των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. ότι το δείγμα DNA που ελήφθη από τον κατηγορούμενο δεν ταυτίζεται με οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που εξετάστηκε από τα νύχια του θύματος.
Εν ολίγοις, το αποτύπωμα που βρέθηκε στην πόρτα εισόδου του πρώτου δωματίου της αγροικίας ταυτίζεται με το αποτύπωμα του αριστερού μεσαίου δακτύλου του κατηγορουμένου, δεν ταυτοποιείται όμως το γενετικό υλικό του.
Σκεπτικό: δύο οι δράστες, ο ένας χτυπούσε με το καρεκλοπόδαρο, ο άλλος συνέδραμε (μεσότιτλος)
Στην πρόταση του ο εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή του 40χρονου σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την εισαγγελική πρόταση υιοθετεί κατά πλειοψηφία το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου που παραπέμπει τον 40χρονο στο ΜΟΔ προκειμένου να δικαστεί ως ο άνθρωπος που σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έπληξε με θλαστικό όργανο και δη στο πρόσωπο και στην περιοχή της κεφαλής τον Κώστα Κουνάλη, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα από τα οποία επήλθε ο θάνατος.
Η μειοψηφούσα πρόεδρος είχε την άποψη ότι ο 40χρονος ναι μεν πρέπει να δικαστεί για την αποδιδόμενη πράξη της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όχι με συνεργό έτερο άγνωστο μέχρι τώρα, αλλά από κοινού με αυτόν, το γενετικό υλικό του οποίου βρέθηκε στα νύχια του θανόντος κατά την προσπάθεια του να αμυνθεί. Κατά την πρόεδρο υπήρξε σύμπραξη των δύο ατόμων, δηλαδή του κατηγορούμενου και του αγνώστου προσώπου στην εκτέλεση της ανθρωποκτονίας, κοινός ήταν και ο δόλος τους κατόπιν συναπόφασης.
Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο δέχεται την παρουσία δύο ατόμων στον τόπο της άγριας δολοφονίας, του 40χρονου κατηγορούμενου και ενός ακόμα που δεν έχει ταυτοποιηθεί αν και βρέθηκε βιολογικό υλικό στα νύχια του θύματος. Αποφαίνεται ότι ο 40χρονος, ο οποίος τότε ήταν μόλις 22 ετών, ήταν εκείνος που χτύπησε λυσσαλέα με το αυτοσχέδιο ρόπαλο (το ξύλινο ποδάρι καρέκλας) τον Κώστα Κουνάλη, ενώ ο συνεργός του ήταν εκείνος που φώτιζε το σημείο με φακό, ενώ γύρισε σε πρηνή θέση το θύμα και το έριξε από το κρεβάτι στο πάτωμα.
Ο εισαγγελέας στην πρόταση του, το σκεπτικό της οποίας υιοθετεί το Συμβούλιο, επικαλείται την κατάθεση του αστυνομικού της σήμανσης που θεωρεί ότι το επίμαχο αποτύπωμα ήταν «φρέσκο» και όχι παλιό, κατά τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου. «Αν το αποτύπωμα ήταν παλαιότερο θα είχε αλλοιωθεί. Πολύ περισσότερο σε συνθήκες υγρασίας». Ακόμα ο αστυνομικός αναφέρει ότι το δακτυλικό αποτύπωμα εντοπίστηκε στο εσωτερικό κάθετο πλαίσιο από την πλευρά που βρίσκεται το χερούλι της πόρτας, με φορά δακτύλου απ’ έξω προς τα μέσα που σημαίνει ότι κάποιος την έπιασε από το συγκεκριμένο σημείο για να μπει στο δωμάτιο ή την τράβηξε για να βγει απ’ αυτό. Επιπρόσθετα ο εισαγγελικός λειτουργός φέρεται να διερωτάται γιατί δεν εντοπίστηκαν στην πόρτα κι άλλα αποτυπώματα του 40χρονου ή του πατέρα του που συνέδραμε στην κατασκευή της.
Το θύμα περιγράφεται ως ένας ήσυχος και αγαπητός άνθρωπος στην τοπική κοινωνία, με οικονομικές δυσκολίες, που βοηθούσε την οικογένεια του στις κτηνοτροφικές δουλειές. Διέμενε στην αγροικία δίπλα από το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Αγκαράθου, όπου είχαν και τα ζώα τους. Ζούσε μία ήσυχη ζωή και τα δρομολόγια του συνήθως περιορίζονταν στα καφενεία των διπλανών χωριών Σγουρουκεφαλίου και Επισκοπής. Η μόνη του «ατασθαλία» φέρεται να ήταν, όπως προκύπτει από καταθέσεις, το πάθος του για τα τυχερά παίγνια, γι’ αυτό και κάποιες φορές επισκέπτονταν συγκεκριμένα καταστήματα στο Ηράκλειο. Στην αγροικία που διέμενε ούτε καν κλείδωνε. Κοιμόταν με το κλειδί στην κλειδαριά εξωτερικά. Αυτοί πάντως που τον σκότωσαν, γνώριζαν τον χώρο και πώς θα κινηθούν.
Αρχικώς, υπήρξαν δύο ύποπτοι, ένας Αλβανός και ένας κρητικός, όμως με βούλευμα-που έχει καταστεί αμετάκλητο- το αρμόδιο Συμβούλιο είχε αποφανθεί να μην γίνει κατηγορία σε βάρος τους. Έτσι ασκήθηκε ποινική δίωξη in rem (για την πράξη) και η υπόθεση τέθηκε το 2017 στο αρχείο όπου «κοιμόταν» μέχρι και τον Μάιο του 2024 οπότε και ανασύρθηκε για να διενεργηθεί κύρια ανάκριση με την απολογία του 40χρονου κατηγορουμένου.
