Σαφείς διευκρινίσεις από τους φοροτεχνικούς Ηρακλείου για τα δελτία αποστολής στα ελαιουργεία

Με αφορμή τη σύγχυση που επικρατεί στα ελαιουργεία, η ΕΦΕΕΗ ξεκαθαρίζει ότι η έκδοση δελτίου αποστολής ελαιοκάρπου δεν αποτελεί αρμοδιότητα των λογιστών αλλά των ίδιων των παραγωγών. Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου (ΕΦΕΕΗ) εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη μεγάλη αναστάτωση των τελευταίων ημερών σχετικά με την έκδοση δελτίων αποστολής για τη μεταφορά ελαιοκάρπου στα ελαιουργεία, απαντώντας σε ερωτήματα και παρανοήσεις που έχουν προκύψει στους παραγωγούς. Σύμφωνα με την Ένωση, τις τελευταίες δύο ημέρες οι λογιστές δέχονται καταιγισμό τηλεφωνημάτων από αγρότες, οι οποίοι –όπως καταγγέλλεται– ενημερώνονται από αναρμόδιους ή ακόμη και από ορισμένα ελαιουργεία ότι «ο λογιστής πρέπει να εκδώσει το δελτίο αποστολής». Η ΕΦΕΕΗ ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως επισημαίνεται, οι λογιστές δεν εκδίδουν δελτία αποστολής για αγροτικά προϊόντα, ενώ δεν υπάρχει καμία διάταξη στη νομοθεσία που να τους αναθέτει μια τέτοια αρμοδιότητα. Το δελτίο αποστολής αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του παραγωγού, εφόσον αυτός βρίσκεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Για κάθε απορία σχετικά με τη διαδικασία ή τον τρόπο συμπλήρωσης των δελτίων, οι παραγωγοί καλούνται να απευθύνονται στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει θεσπίσει το ισχύον πλαίσιο. Η ΕΦΕΕΗ τονίζει ότι η συνεχής μετακύλιση ευθυνών προς τους λογιστές, για υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, δημιουργεί σύγχυση και άσκοπη ταλαιπωρία. Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους –παραγωγούς, επιχειρήσεις και υπηρεσίες– να ενημερώνονται σωστά και να τηρούν τις διαδικασίες. Κλείνοντας, η Ένωση υπογραμμίζει ότι παραμένει στη διάθεση των πολιτών για έγκυρη και υπεύθυνη φορολογική ενημέρωση, στηρίζοντας παράλληλα το έργο των επαγγελματιών του κλάδου.