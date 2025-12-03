Νωρίτερα οι συντάξεις Ιανουαρίου: Νέος προγραμματισμός πληρωμών από τον ΕΦΚΑ

Νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών θέτει σε εφαρμογή ο ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να λάβουν φέτος τις συντάξεις Ιανουαρίου νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Η ρύθμιση στοχεύει στην πλήρη ενοποίηση της ημερομηνίας καταβολής για κύριες και επικουρικές συντάξεις, αλλά και στη σαφή διαφοροποίηση των ημερών πληρωμής μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, οι συντάξεις των μισθωτών θα πιστώνονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ για τους μη μισθωτούς η πληρωμή θα γίνεται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα. Αλλαγές στις ημερομηνίες προβλέπονται μόνο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ και έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ αντίστοιχη υπουργική απόφαση θα καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με παροχές που δεν δίνονται σε μηνιαία βάση. Παρά τις τροποποιήσεις, παραμένει σε ισχύ η γενική πρόβλεψη του νόμου 4387/2016, βάσει της οποίας οι συντάξεις – κύριες και επικουρικές – καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Αναλυτικά οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 – Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν. 4387/2016)

– ΟΑΕΕ (μη μισθωτοί)

– ΟΓΑ (αγρότες)

– ΕΤΑΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες) Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 – ΙΚΑ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)

– ΝΑΤ (ναυτικοί)

– Δημόσιο

– Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ μισθωτών, με ευθυγράμμιση στις ημερομηνίες του Δημοσίου Οι συνταξιούχοι θα μπορούν να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, μετά τις 17:00, κατά την εμφάνιση των χρημάτων στο ΑΤΜ.