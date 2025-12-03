ΕΚΚΛΗΣΙΑΚΡΗΤΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στην Εκκλησία της Κρήτης: Δύο μητροπόλεις σε χηρεία – Πώς το Πατριαρχείο πήρε την κατάσταση στα χέρια του

Από: ΠΚ team

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο παύει τον Μητροπολίτη Ειρηναίο, ορίζοντάς τον Μοσχονησίων, και δρομολογεί εκλογές σε δύο χηρεύουσες μητροπόλεις.

Ραγδαίες, αν και αναμενόμενες, οι εξελίξεις στην Εκκλησία της Κρήτης.

Η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα των εργασιών της στο Φανάρι, έπαψε από τα καθήκοντα του στην Κρήτη το Μητροπολίτη Λάμπτης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίο αναβαθμίζοντας τον σε Μητροπολίτη Μοσχονησίων, όπως γράφει τοNewshub.gr.

https://www.newshub.gr/el/kriti/apokleistiko-ragdaies-exelixeis-stin-ekklisia-tis-kritis-pire-to-patriarcheio-tin-katastasi-sta-cheria-toy

Πλέον με δυο μητροπόλεις σε χηρεία κατεβαίνει, όπως όλα δείχνουν, πατριαρχική Εξαρχεία η οποία θα προβεί σε εκλογή νέων Μητροπολιτών στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και στη Μητρόπολη Λάμπης.

Η κίνηση αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου μαρτυρά την δυσαρέσκεια που υπάρχει στους κόλπους του με όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες γύρω από την αδυναμία εκλογής νέου Μητροπολίτη στα Χανιά.

Η εμμονή ομάδας Κρητών Μητροπολιτών να πάρει πίσω η Κυβέρνηση την τροπολογία για το μεταθετό οδήγησε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης σε νέο αδιέξοδο.

Πλέον είχε διαφανεί πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν θα επέτρεπε να συνεχιστεί το κλίμα διχασμού και αναποφασιστικότητας στην Κρήτη.

Προ μηνών η δικαιολογία μη εκλογής ήταν οι πολιτικές παρεμβάσεις, που όπως δήλωναν τα μέλη της Συνόδου, δέχονταν και δεν τους επέτρεπαν να κάνουν εκείνοι την επιλογή που ήθελαν.

Στη συνέχεια ήλθε η τροπολογία που έκλεισε το θέμα του μεταθετού αλλά και πάλι κάποιοι εμπόδισαν την εκλογή χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες.

Και φυσικά να θυμίσουμε πως η υπόθεση αλλαγής του Καταστατικού Χάρτης της Κρητικής Εκκλησίας, δεν έχει παραπεμφθεί στις καλένδες όπως κάποιοι θα επιθυμούσαν αλλά δρομολογείται.

Προς τούτο έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή, με έντονο άρωμα Κρήτης, όπως πληροφορούμαστε, η οποία επεξεργάζεται τις αλλαγές οι οποίες μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω γενικότερα στο ζήτημα της εκλογής Μητροπολιτών.

Προηγούμενο άρθρο
Τηλεδιάσκεψη για το Σχέδιο Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων
Επόμενο άρθρο
Αρχάνες: Μινωίτες «μηχανικοί» – Αποκαλύφθηκε λοξός τοίχος-ασπίδα κατά κατολισθήσεων!
