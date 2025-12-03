Τηλεδιάσκεψη για το Σχέδιο Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων

Τηλεδιάσκεψη με συντονιστή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Θανάση Κοντογεώργη, για την προετοιμασία του Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, οι Δήμαρχοι Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης, Καντάνου-Σελίνου Αντώνης Περράκης, Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, Σφακίων Γιάννης Ζερβός, καθώς και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων Δημήτρης Βιριράκης.

Συμμετείχαν επίσης οι τρεις βουλευτές Χανίων Σέβη Βολουδάκη, Ντόρα Μπακογιάννη και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι κοινές θέσεις στα θέματα προτεραιότητας που έθεσαν Περιφέρεια, Δήμοι και βουλευτές, καθώς και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας στην Π.Ε. Χανίων, γεγονός που τόνισε στην τοποθέτησή του και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο κ. Καλογερής έθεσε τους τρεις άξονες προτεραιότητας για την Π.Ε. Χανίων οι οποίοι αφορούν:

α) Στις βασικές οδικές υποδομές με την υλοποίηση του νέου ΒΟΑΚ έως την Κίσσαμο, σε συνδυασμό με τη σύνδεση με το αεροδρόμιο Χανίων και την παράκαμψη Κισσάμου

β) Στα έργα διαχείρισης υδάτων και αντιμετώπισης της λειψυδρίας (φράγμα Ταυρωνίτη – λιμνοδεξαμενές – υδροαδρευτικά έργα)

γ) Στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών

Οι Δήμαρχοι στις τοποθετήσεις τους έθεσαν θέματα που αφορούν σε έργα της περιοχής τους, καθώς και σε ζητήματα όπως τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η κοινωνική κατοικία, τα θέματα χωρικού σχεδιασμού κ.α.

Ο Υφυπουργός κ. Κοντογεώργης, κλείνοντας τη συνάντηση τόνισε ότι θα υπάρχει συνέχεια στη συνεργασία και επόμενες συναντήσεις, ώστε να καταρτιστεί από κοινού το Σχέδιο Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων.