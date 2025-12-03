ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Ο Δήμος Αγίου Νικολάου για 2η συνεχόμενη χρονιά διαθέτει δωρεάν καυσόξυλα σε δημότες και μόνιμους κατοίκους

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευαισθητοποίησης και με γνώμονα τη στήριξη των ευάλωτων και όλων των νοικοκυριών του δήμου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη δράση δωρεάν διάθεσης καυσόξυλων στους δημότες και τους μόνιμους κατοίκους του. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών θέρμανσης των κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ανακούφιση των οικογενειών.

Η ποσότητα των ξύλων προέρχεται από τις εργασίες που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στον Δήμο, όπως κλαδέματα και κοπή ασθενών δέντρων.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025:
 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου: https://www.agiosnikolaos.gr/free-wood-sharing/ (η πλατφόρμα θα ανοίξει από τις 4/12)

 τηλεφωνικά στο: 28413 – 40100

Κάθε δικαιούχος θα παραλαμβάνει ποσότητα καυσόξυλων αντίστοιχη με τη χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ ενός επιβατικού αυτοκινήτου, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος.

Τρόπος διανομής
Η διανομή θα πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, στον χώρο του πάρκινγκ του Δημαρχείου, στην περιοχή Ξηροκάμπου, μετά από σχετική συνεννόηση με την υπηρεσία.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τον συντονισμό της δράσης έχει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιώργος Μπελούκας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ευχαριστεί θερμά το προσωπικό της υπηρεσίας για τη συμβολή του στην υλοποίηση της δράσης.

Επιπλέον, θα υπάρξει νέος προγραμματισμός, προκειμένου να διατεθούν και άλλες ποσότητες καυσόξυλων, αναλόγως με τα υλικά που θα συγκεντρώνονται από τα συνεχιζόμενα κλαδέματα σε όλο τον δήμο, ώστε να ικανοποιηθούν νεότερες αιτήσεις.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τηλεδιάσκεψη για το Σχέδιο Ανάπτυξης της Π.Ε....

0
Τηλεδιάσκεψη με συντονιστή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Θανάση...

Ρέθυμνο:Στήριξη στους αγρότες από την Ένωση Συνταξιούχων...

0
Οι βιοπαλαιστές αγρότες μας παλεύουν για την επιβίωσή τους...

Τηλεδιάσκεψη για το Σχέδιο Ανάπτυξης της Π.Ε....

0
Τηλεδιάσκεψη με συντονιστή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Θανάση...

Ρέθυμνο:Στήριξη στους αγρότες από την Ένωση Συνταξιούχων...

0
Οι βιοπαλαιστές αγρότες μας παλεύουν για την επιβίωσή τους...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Στήριξη στους αγρότες από την Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ
Επόμενο άρθρο
Τηλεδιάσκεψη για το Σχέδιο Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τηλεδιάσκεψη για το Σχέδιο Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τηλεδιάσκεψη με συντονιστή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Θανάση...

Ρέθυμνο:Στήριξη στους αγρότες από την Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι βιοπαλαιστές αγρότες μας παλεύουν για την επιβίωσή τους...

«Ένα Δέντρο Γεμάτο Παιδικά Χαμόγελα» : Ανοικτή Εκδήλωση Αγάπης από τον Δήμο Ηρακλείου για το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 11:00 -19:00 στη Λότζια Ο Δήμος Ηρακλείου...

Γνωρίστε τις φιναλίστ των Παγκρήτιων Καλλιστείων!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
https://youtu.be/7e7knGZ0T1g Η λάμψη της κρητικής ομορφιάς κορυφώνεται με τον μεγάλο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST