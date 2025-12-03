Ρέθυμνο:Στήριξη στους αγρότες από την Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ

Οι βιοπαλαιστές αγρότες μας παλεύουν για την επιβίωσή τους κόντρα στην κυβερνητική πολιτική που τους τσακίζει τη ζωή, την καταστρεπτική ΚΑΠ της ΕΕ, τα μονοπώλια που κλέβουν το κόπο τους και ληστεύουν τον μόχθο τους.

Αγωνίζονται να μείνουν στα χωράφια και τα βοσκοτόπια τους, να εξασφαλίσουν

ένα αξιοπρεπές εισόδημα, για να συνεχίσουν την παραγωγή των αγαθών που έχει ανάγκη ο απλός λαός.

Στα μπλόκα των τρακτέρ, κόντρα στην άγρια κυβερνητική καταστολή και τις απειλές, τις επιθέσεις των ΜΑΤ, τα δακρυγόνα και τις συλλήψεις, δίνουν τη μάχη διεκδικώντας την ικανοποίηση των βασικών δίκαιων αιτημάτων τους, που θα τους βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια και στα χωράφια τους. Δεν είναι οι αγρότες που κλείνουν τους δρόμους, τα τελωνεία, είναι η κυβερνητική πολιτική που τους οδηγεί στον αφανισμό.

Ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό

των αγροτών και στηρίζουν τον αγώνα τους,

Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στον δίκαιο αγώνα των αγροτών μας, που είναι αγώνας και όλου του λαού.