«Ένα Δέντρο Γεμάτο Παιδικά Χαμόγελα» : Ανοικτή Εκδήλωση Αγάπης από τον Δήμο Ηρακλείου για το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 11:00 -19:00 στη Λότζια

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, στις 5 Δεκεμβρίου, διοργανώνουν ανοικτή εκδήλωση αγάπης με τίτλο «Ένα Δέντρο Γεμάτο Παιδικά Χαμόγελα», την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, 11:00- 19:00 στη Λότζια.

Στόχος της φετινής εκδήλωσης αγάπης στην οποία θα παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, είναι η ενίσχυση του Οργανισμού για την ολοκλήρωση του «Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας» Ηρακλείου. Η δράση αποτελεί συνέχεια των επιτυχημένων εκδηλώσεων που διοργανώνονται εδώ και τέσσερα χρόνια για τον ίδιο θεσμό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Δήμος Ηρακλείου θα απονείμει τιμητική πλακέτα στην ξεναγό-συγγραφέα Αθηνά Σφακάκη – Κυριακάκη για την πολύτιμη και αδιάκοπη εθελοντική της δράση στο Δήμο, καθώς αποτελεί παράδειγμα προσφοράς, ήθους και κοινωνικής ευαισθησίας. Η βράβευση θα γίνει κατά το διάστημα 13.00-14.00.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Χρονάκη- Δαφέρμου δήλωσε σχετικά: «Η εκδήλωση “Ένα Δέντρο Γεμάτο Παιδικά Χαμόγελα” αποτελεί για όλους μας μια ιδιαίτερη στιγμή προσφοράς και ενότητας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, ο Δήμος Ηρακλείου ενώνει για ακόμη μια χρονιά τις δυνάμεις του με το “Χαμόγελο του Παιδιού”, με στόχο να στηρίξουμε έμπρακτα το πολύτιμο έργο του οργανισμού και ειδικότερα την ολοκλήρωση του “Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας” Ηρακλείου.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους εθελοντές, τους καλλιτέχνες, τα μουσικά σχήματα, τους φορείς και τις ομάδες που συμμετέχουν, προσφέροντας τον χρόνο και το ταλέντο τους για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η πόλη μας έχει αποδείξει πολλές φορές πως όταν πρόκειται για την προστασία και τη χαρά των παιδιών, η κοινωνική αλληλεγγύη γίνεται πράξη!

Καλούμε μικρούς και μεγάλους να έρθουν κοντά μας, να στηρίξουν την προσπάθεια και να γεμίσουμε όλοι μαζί το δέντρο της αγάπης με περισσότερα παιδικά χαμόγελα».

Την εκδήλωση που παρουσιάζουν η Μαίρη Τζουλάκη και ο Μιχάλης Δρακάκης (Family Radio 89,5 fm), υποστηρίζουν εθελοντικά:

• Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

• Μουσικές Σχολές Χάρης Σαρρής

• Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλείου

• Παιδική και Νεανική Χορωδία του Ωδείου Κρήτης

• Νάντια Πόπα

• Loopia Band

• Μουσικό Σχήμα «ΕΡΑΝ»

• Μουσικό Συγκρότημα Μάνου Παπαδάκη

• Μουσικό Συγκρότημα του Θανάση Μαυρόκωστα & Χορευτικό Συγκρότημα «Μαυρόκωστα»

Την ευθύνη της υγειονομικής κάλυψης της εκδήλωσης έχει αναλάβει εθελοντικά, η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

11:00

Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Λένα Χατζηγεωργίου (Διεύθυνση) & Νίκος Κοκκίνης (Πιάνο)

12:00

• Φωνητικό σύνολο Voci Cantabili Μουσικών Σχολών Χάρης Σαρρής (Διεύθυνση Σύλβια Στρούθου)

• Μπαντίνα Μουσικών Σχολών Χάρης Σαρρής (Διεύθυνση Μανώλης Σφακιανάκης)

13:00

Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλείου, Λεωνίδας Τζωρτζάκης (Αρχιμουσικός)

14:00

Παιδική και Νεανική Χορωδία του Ωδείου Κρήτης συνοδεύεται από Ορχήστρα Καθηγητών του Ωδείου Τόνια Ασσαριωτάκη (Διεύθυνση και προετοιμασία Χορωδίας)

15:00

Νάντια Πόπα (Φωνή – Κιθάρα)

16:00

Loopia Band

Αντώνης Βουμβουλάκης (Κιθάρα, Μουσικοσυνθέτης), Άκης Φιρφιρής (Ντραμς), Ίριδα Τσιγάρα (Τραγούδι)

17:00

Μουσικό Σχήμα «ΕΡΑΝ», Νεκτάριος Παχιαδάκης, Κυβέλη Σεργίου, Μαρία Αλεξάκη (Φλάουτο)

18:00

Μουσικό Συγκρότημα Μάνου Παπαδάκη: Μάνος Παπαδάκης (Φωνή – Κιθάρα), Γιάννης Κοντάκης (Ηλεκτρικό Μπάσο), Αποστόλης Γιασλακιώτης (Ηλεκτρική Κιθάρα), Πολύδωρος Φραντζεσκάκης (Τύμπανα), Νίκος Οικονομέας (Κλαρίνο)

19:00

Μουσικό Συγκρότημα του Θανάση Μαυρόκωστα: Θανάσης Μαυρόκωστας (Λύρα/Τραγούδι), Θέμης Φετοκάκης (Λαούτο), Γιώργης Κηπαράκης (Λαούτο), Δημήτρης Σαμαρίτης (Κρουστό/Τραγούδι).

Χορευτικό συγκρότημα «Μαυρόκωστα»