Γνωρίστε τις φιναλίστ των Παγκρήτιων Καλλιστείων!

Η λάμψη της κρητικής ομορφιάς κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό του 45ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς, όπου εντυπωσιακά κορίτσια διεκδικούν τους τίτλους Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2025. Ο μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στον Κήπο των Αισθήσεων στο Ηράκλειο.

Τη βραδιά θα παρουσιάσει η εκθαμβωτική Miss Κρήτη 2021 & Miss Ελλάς 2022 Ζωή Ασουμανάκη. Ανάμεσα στα μέλη της κριτικής επιτροπής ξεχωρίζει ο εμβληματικός Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος θα προσδώσει την απαράμιλλη fashion εμπειρία και το αναγνωρισμένο του κύρος, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά η Nafsica, με μια εντυπωσιακή live εμφάνιση.

Για ακόμη μια χρονιά, το κοινό έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στη λαμπερή διαδικασία, στηρίζοντας την αγαπημένη του φιναλίστ και συμβάλλοντας την τελική ανάδειξη των νικητριών. Η διαδικασία της ψηφοφορίας, μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικώς, είτε στέλνοντας sms με τον αριθμό της αγαπημένης φιναλίστ.

Οι γραμμές είναι ήδη ανοικτές και η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει! Η συμμετοχή του κοινού θα παραμείνει ενεργή μέχρι λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τη βραδιά του τελικού, με το ποσοστό των ψήφων να ενσωματώνεται στη συνολική βαθμολογία της κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη των νικητριών.

Τον τίτλο της Miss Κρήτη Young 2025 διεκδικούν οι:

1. Εμμανουέλα Ζγκούρι (17 ετών, ύψος 1.73, από Ηράκλειο),

2. Μαρία Ρεμιδιανάκη (17 ετών, ύψος 1.67, από Ηράκλειο),

3. Αλέσια Τζουράι (15 ετών, ύψος 1.70, από Ηράκλειο),

4. Λίλια Μπαντρ (16 ετών, ύψος 1.68, από Ηράκλειο).

Τον τίτλο της Miss Κρήτη 2025 διεκδικούν οι:

5. Φωτεινή Νεοχωρίτη (22 ετών, ύψος 1.70, από Ηράκλειο),

6. Κατερίνα Πούλακα (21 ετών, ύψος 1.72, από Χανιά),

7. Μαριλένα Ντισπυράκη (24 ετών, ύψος 1.78, από Σητεία),

8. Ελίσσια Κρασουδάκη (23 ετών, ύψος 1.81, από Χανιά),

09. Πελαγία Γαργανουράκη (23 ετών, ύψος 1.70, από Ηράκλειο),

10. Τερέζα Χαμπαριάν (26 ετών, ύψος 1.72, από Ηράκλειο),

11. Μαρία Σταματάκη (18 ετών, ύψος 1.72, από Ηράκλειο).

Video: Ψήφισε την αγαπημένη σου φιναλίστ!

Photo: https://misskriti.com/

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό και όποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει κράτηση στο 2810 287875, με την τιμή εισόδου να είναι στα 15 ευρώ.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

45ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ομορφιάς “Miss Κρήτη & Miss Κρήτη Young 2025”

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου l Κήπος των Αισθήσεων l Μαλάδες Ηρακλείου

Παρουσίαση: Ζωή Ασουμανάκη

Ώρα προσέλευσης κοινού 20:00 – Ώρα έναρξης 21:30

Γενική είσοδος 15 ευρώ χωρίς ποτό l Προπώληση εισιτηρίων: Cristi Academy

Τηλ. Κρατήσεων: 2810 287875

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7e7knGZ0T1g

Facebook: https://www.facebook.com/misscrete/

Instagram: https://www.instagram.com/misscrete/

Website: www.misskriti.com

