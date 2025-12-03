Δήμος Αμαρίου:267.500 € για εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον οικισμό Πλατάνια

267.500 € για εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον οικισμό Πλατάνια – Δήμου Αμαρίου

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην Δημοτική Κοινότητα Πλατανίων, Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 267.500 € προέβη , παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027» και στην προτεραιότητα ‘’Άξονας Προτεραιότητας 2: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή’’ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί αντιστήριξη και διαπλάτυνση οδού παρακείμενης σε ρέμα, το οποίο μέσω των εργασιών, θα διευθετηθεί. Το έργο επίσης περιλαμβάνει εργασίες τεσσάρων (4) αργολιθοδομών συνολικού μήκους 261 μέτρων, αντιστήριξης του πρανούς του ρέματος το οποίο διέρχεται από το κέντρο του οικισμού.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων για διευθέτηση του ρέματος εντός του χωριού Πλατάνια και αντιστήριξη και διαπλάτυνση της παρακείμενης οδού προς αποφυγή ατυχημάτων σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, θα υλοποιηθεί με την παρούσα σύμβαση.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε έργα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων. Προτεραιότητα μας για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι να προγραμματίζονται και να εκτελούνται έργα με επίκεντρο την προστασία τόσο των κατοίκων, όσων και των ιδιοκτησιών τους».