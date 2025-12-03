Ρέθυμνο:Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών των Εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου 2025-2026

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2025-2026

ΕΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. Προεόρτια των Χριστουγέννων.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου του οικισμού Επισκοπής της Ενορίας Δαφνέδων Μυλοποτάμου, όπου θα τελέση το ετήσιον Ιερόν Μνημόσυνον του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Διαλεκτού.

7.00 μ.μ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα παρακολουθήση, εις το Ωδείον Ρεθύμνης, την, επί τω Αγίω Δωδεκαημέρω, εόρτιον Εκδήλωσιν της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

6.00 μ.μ. Ο Εσπερινός της εορτής της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα χοροστατήση εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας Αγιάς Μυλοποτάμου.

ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. Των εν Κρήτη Αγίων Δέκα Μαρτύρων.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν του Αγίου Αγαθόποδος Πανόρμου, ενός εκ των Αγίων Δέκα Μαρτύρων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

6.00 π.μ. Ο Όρθρος, η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ο Μέγας Εσπερινός της εορτής των Χριστουγέννων μετά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

6.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις την πανηγυρίζουσαν Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μυλοποτάμου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων, όπου θα τελέση το Ιερόν Μνημόσυνον του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ευμενίου Λαμπάκη, Ηγουμένου αυτής, επί τη συμπληρώσει 20 ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. Του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, όπου θα τελέση την εις Πρεσβύτερον χειροτονίαν του Αρχιδιακόνου Κωνσταντίνου Ζουμπεράκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης και θα τελέση κτητορικόν μνημόσυνον των αοιδίμων εφημερίων, ιεροψαλτών και συνεργατών του εν λόγω Ιερού Ναού, επί τη συμπληρώσει 50 ετών από των Ιερών Εγκαινίων αυτού.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025.

6.00 μ.μ. Ο Εσπερινός της εορτής του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλληνού.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα χοροστατήση εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν του Οσιομάρτυρος Γεδεών εις το εν Μαργαρίταις Μυλοποτάμου Ιερόν Μετόχιον της Ιεράς Μονής Καρακάλλου.

ΤΡΙΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλληνού.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν του Οσιομάρτυρος Γεδεών εις το εν Μαργαρίταις Μυλοποτάμου Ιερόν Μετόχιον της Ιεράς Μονής Καρακάλλου.

ΕΟΡΤΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025.

5.00 μ.μ. Ο Μέγας Εσπερινός.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Βασιλείου Πλευριανών Μυλοποτάμου.

9.30 μ.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις την Ιεράν Μονήν Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

10.30 π.μ. Η Δοξολογία επί τη ενάρξει του Νέου Έτους.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα χοροστατήση εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026. Οσίου Μάρκου του κωφού.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις το Παρεκκλήσιον του προστάτου των κωφών Αγίου Μάρκου του Κωφού της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Γεωργίου Αρσανίου.

ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026. ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Ενορίας Σισών, επί τη αφυπηρετήσει εκ της ενεργού εφημεριακής διακονίας του Αιδεσιμ. Πρωτ. Βασιλείου Καλοκύρη και της εγκαταστάσεως του νέου εφημερίου, Αιδεσιμ. Πρωτ. Κωνσταντίνου Καλοκύρη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026. ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα λάβη μέρος εις το Αρχιερατικόν Συλλείτουργον εν τω Ιερώ Ναώ Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού εις την γενέτειραν αυτού, το Συρικάριον Κισάμου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ.

6.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Μεγάλου Εσπερινού της Εορτής των Θεοφανείων και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου μετά του Μεγάλου Αγιασμού.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν Αγίας Φωτεινής Κουμπέ πόλεως Ρεθύμνης και ακολούθως θα ευλογήση τα ύδατα εις την «Δεσποτική Κολύμπα».

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026. ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ο Μέγας Αγιασμός.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Αγιασμού θα εκκινήση λιτανευτική πομπή εκ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου προς τον Ενετικόν Λιμένα της πόλεως Ρεθύμνης, όπου θα πραγματοποιηθή η τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού και ο Αγιασμός των υδάτων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026. Η Σύναξις του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ θα ιερουργήση εις την Ιεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, όπου θα τελέση την εις Πρεσβύτερον χειροτονίαν του Διακόνου Νικολάου Ρουσσάκη.

Εν Ρεθύμνη, Δεκέμβριος 2025

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ