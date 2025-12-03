Δήμος Ρεθύμνης:Συναυλία με την Νεφέλη Αντωνίου το «κορίτσι που τραγουδά αλλά δεν μιλά»

Μ’ ένα βαθιά ανθρώπινο τρόπο συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία η Κοινότητα Γερανίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερανίου «Το Καμάρι», στέλνοντας το μήνυμα του σεβασμού, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμπερίληψης των ΑμεΑ, δια της μελωδικής φωνής της Κύπριας Νεφέλης Αντωνίου.

Ένα κορίτσι που βίωσε μια σοβαρή ασθένεια σε ηλικία μόλις 9 ετών η οποία, μεταξύ άλλων, της κόστισε τη φωνή της. Με την υποστήριξη και την αγάπη της οικογένειάς της, την προσωπική της επιμονή, προσπάθεια και τόλμη αλλά και την εμπνευσμένη καθοδήγηση ενός διακεκριμένου μουσικοσυνθέτη και τραγουδιστή από την Κύπρο, η Νεφέλη ενεργοποίησε το χάρισμά της, αξιοποιώντας τη μουσική ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι ως καλλιτέχνης που αγκαλιάστηκε από το φιλότεχνο κοινό.

Η Νεφέλη Αντωνίου κατάφερε να μετατρέψει τη σκληρή προσωπική της δοκιμασία σε εφαλτήριο ποιοτικής δημιουργίας και έκφρασης, εμπνέοντας χιλιάδες ανθρώπους

ότι όλα είναι εφικτά και ότι κάθε αγώνας που δίνουμε προσδίδει αξία στη ζωή μας.

Το γνωστό «κορίτσι που τραγουδά αλλά δεν μιλά» με τη συγκινητική ιστορία της και τις θαυμαστές ικανότητες της στο τραγούδι, θα μας προσφέρει την ευκαιρία να την απολαύσουμε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στη συναυλία που θα δώσει στο Ωδείο Ρεθύμνης, στις 8 το βράδυ 20:00, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Θα τη συντροφεύουν η Ηρακλειώτισσα Ζωή Λιαντράκη που θα παρουσιάσει και τη δική της δισκογραφία μαζί με τη Νεφέλη και καταξιωμένοι καλλιτέχνες στα μουσικά όργανα και τα φωνητικά.

Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι η Νεφέλη έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν το Γεράνι Ρεθύμνου, προκειμένου να λάβει μέρος σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των Γερανίων Ρεθύμνου και Κύπρου.

Συνδιοργανωτές της προσεχούς μουσικής εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ρεθύμνης και η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου.