Το μήνυμα Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου αναφέρει στο μήνυμα του:

«Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, μας υπενθυμίζει ότι η ισότητα δεν είναι απλώς μια θεσμική υποχρέωση αλλά καθημερινή πράξη ευθύνης, μέχρι να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον που στηρίζει, ενθαρρύνει και απελευθερώνει τις δυνατότητες κάθε ανθρώπου.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, δείχνουν ότι έχουμε ακόμη μεγάλες αποστάσεις να διανύσουμε. Οι άνθρωποι με αναπηρία συνεχίζουν να βιώνουν ανισότητες στην εργασία, μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποδομές, σημαντικά κενά στην εκπαίδευση και δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος στην καθημερινότητά τους. Το πρόσφατο Βαρόμετρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. αναδεικνύει έναν “δεκάλογο αποκλεισμού” που δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους και που καθιστά σαφές ότι η Πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να κινηθούν πιο γρήγορα, πιο συντονισμένα, πιο αποτελεσματικά.

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της οικονομικής πίεσης, της ακρίβειας, της ερημοποίησης της υπαίθρου και των βαθιών πληγών που άφησε ο σεισμός και αυτές οι δυσκολίες επηρεάζουν πρώτα και περισσότερο τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας!

Ως Δημοτική Αρχή προωθούμε οριζόντια κανόνες που ενσωματώνουν την αντίληψη για τη στήριξη των ΑμεΑ, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα. Στοχεύουμε σε πολιτικές που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές, στην ενίσχυση της εργασιακής συμμετοχής, στην υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης και διεκδικούμε θεσμικές αλλαγές αλλά και πόρους που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των ΑμεΑ, στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Η σημερινή ημέρα δεν μας ζητά απλώς να δείξουμε ευαισθησία. Μας καλεί να αναλάβουμε δράση. Να παρκάρουμε με σεβασμό, να σχεδιάζουμε με πρόνοια, να φερόμαστε με ισότητα, να μιλάμε με ανθρωπιά. Να θυμόμαστε ότι η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας μετριέται από το πώς αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που δοκιμάζονται περισσότερο. Γιατί μια κοινωνία που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα είναι μια κοινωνία πραγματικά ανθρώπινη. Και αυτήν την κοινωνία θέλουμε να χτίζουμε καθημερινά».