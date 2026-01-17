Δωρεάν Εργαστήριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Ανέργων διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης

Πρόσκληση συμμετοχής σε βιωματικό «Εργαστήριο Συμβουλευτικής & Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης», απευθύνει η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ομαδικής υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ειδικά σχεδιασμένο για πολίτες που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας ή σε στάδιο επαγγελματικής μετάβασης.

Σκοπός και Θεματικές Ενότητες

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ουσιαστική υποστήριξη των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, στην αναγνώριση των προσωπικών τους δυνατοτήτων και στην απόκτηση εργαλείων λήψης αποφάσεων για την επιτυχή (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, ομαδική συζήτηση και ψυχοεκπαίδευση, το πρόγραμμα καλύπτει θεματικές ενότητες όπως:

• Επαγγελματική ταυτότητα, αξίες και στόχοι.

• Αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και προσωπικές ικανότητες.

• Διαχείριση άγχους, ψυχική ανθεκτικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη.

• Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων.

• Πρακτικές δεξιότητες αναζήτησης εργασίας και κατάρτιση προσωπικού σχεδίου δράσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εργαστήριο απευθύνεται σε:

1. Ανέργους (βραχυχρόνια ή μακροχρόνια), χωρίς να απαιτείται η επίδειξη κάρτας ανεργίας.

2. Άτομα που βρίσκονται σε επαγγελματική μετάβαση ή επαναπροσδιορισμό, συμπεριλαμβανομένων των επισφαλώς εργαζόμενων.

3. Νέους και νέες εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας (NEETs).

Χρονοδιάγραμμα και Τόπος Διεξαγωγής

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 8 συναντήσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2026. Οι συναντήσεις είναι τετράωρες (10:00 – 14:00) και θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας «ΕΤΑΜ Α.Ε.» στο Ηράκλειο (Γ. Παπανδρέου 5, 1ος όροφος).

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι:

• Φεβρουάριος: Πέμπτη 5/2, Πέμπτη 12/2, Πέμπτη 19/2, Πέμπτη 26/2.

• Μάρτιος: Πέμπτη 5/3, Πέμπτη 12/3, Πέμπτη 19/3, Παρασκευή 27/3.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και με το πέρας του προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Το εργαστήριο συντονίζει ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Προϊστάμενος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Κωνσταντίνος Φλουρής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 στο email: kflouris@crete.gov.gr .

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2813 410251.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Περιφερειακό Μηχανισμό, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: https://pmdaae.crete.gov.gr/.