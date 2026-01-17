Μεν. Μποκέας: «Το 2026 είναι μία χρονιά ευκαιριών για το Μαλεβίζι» Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Μαλεβιζίου

«Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας δεν είναι απλώς ένα έθιμο. Είναι μια στιγμή συνάντησης, ενότητας και ανανέωσης. Μια ευκαιρία να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ».

Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς εργαζόμενους, αιρετούς, συνεργάτες του Δήμου Μαλεβιζίου για την καθημερινή προσπάθεια, για τη δουλειά που πολλές φορές δεν φαίνεται, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη για να λειτουργεί ο Δήμος μας και να στέκεται όρθια η τοπική μας κοινωνία.» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου.

Ο Μενέλαος Μποκέας χαρακτήρισε τη νέα χρονιά ως χρονιά ευκαιριών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και για το σχεδιασμό για το μέλλον του τόπου και πρόσθεσε:

«Το 2025 ήταν μια χρονιά απαιτητική. Με προκλήσεις, με δυσκολίες, αλλά και με σημαντικά βήματα μπροστά. Και τίποτα από όσα καταφέραμε δεν θα είχε γίνει χωρίς τη συλλογική δουλειά, χωρίς συνεργασία, υπευθυνότητα και πίστη στον κοινό μας στόχο: ένα Μαλεβίζι πιο ανθρώπινο, πιο λειτουργικό, πιο δίκαιο. Το 2026 που ανοίγεται μπροστά μας δεν είναι εύκολο.

Όμως είναι μια χρονιά ευκαιριών. Ευκαιριών να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες μας, να σχεδιάσουμε με σοβαρότητα και όραμα το μέλλον του τόπου μας.

Ως Δημοτική Αρχή, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με δουλειά, διαφάνεια και σεβασμό. Να στηρίζουμε τους εργαζόμενους του Δήμου. Να ακούμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η Αυτοδιοίκηση είναι πρώτα απ’ όλα προσφορά. Εύχομαι από καρδιάς σε όλες και όλους: υγεία, δύναμη, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Και εύχομαι η νέα χρονιά να μας βρει ενωμένους, δημιουργικούς και αισιόδοξους. Καλή χρονιά σε όλους και καλή δύναμη στο έργο μας.»

Τον Αγιασμό κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου τέλεσαν ο Επίσκοπος Κνωσού κ.κ. Μεθόδιος, ο Αρχιερατικός Επίτροπός Μαλεβιζίου Γεώργιος Ματαλλιωτάκης και ο π. Ευάγγελος Παπουτσάκης ενώ το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριος Καλλέργης, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι δημοτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εργαζόμενοι του Δήμου Μαλεβιζίου.