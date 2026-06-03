Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος

Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα και η ταφή στην αγαπημένη του Κάρυστο, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που τον αγάπησαν

Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μόλις μετά την ολοκλήρωση της κηδείας του, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση στους θαυμαστές και στους συναδέλφους του.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης (3/6) στην Αθήνα, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στην Κάρυστο, τόπο με τον οποίο ο αγαπημένος ηθοποιός είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η ταφή έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.

Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν, τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάρυστο, όπου είχε επιλέξει να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με όλους να αποχαιρετούν έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο.

Η επιλογή του Άγγελου Αντωνόπουλου να αναπαυθεί στην Κάρυστο δεν ήταν τυχαία. Η περιοχή κατείχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, καθώς εκεί είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τους έντονους ρυθμούς της πρωτεύουσας.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος αφήνει πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές δημιουργών και θεατών.